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Беженцы на улицах Бейрута - РИА Новости, 04.10.2024
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15:10 04.10.2024
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Беженцы на улицах Бейрута
Беженцы на улицах Бейрута - РИА Новости, 04.10.2024
Беженцы на улицах Бейрута
Сотни ливанских семей оказались на улице после израильских бомбардировок.
2024-10-04T15:10
2024-10-04T15:10
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
видео
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Многие вынуждены жить на набережных и на площадях – под открытым небом: "Наш дом полностью сгорел после попадания ракеты. У нас не осталось ничего".
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353
60
353
60
Беженцы на улицах Бейрута
"Наш дом полностью сгорел после попадания ракеты. У нас не осталось ничего". Сотни ливанских семей оказались на улице после израильских бомбардировок. Многие вынуждены жить на набережных и на площадях - под открытым небом. Корреспондент РИА Новости пообщался с ними.
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РИА Новости
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бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, видео, видео
Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Видео
Беженцы на улицах Бейрута
Сотни ливанских семей оказались на улице после израильских бомбардировок.
2024-10-04T15:10
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Беженцы на улицах Бейрута

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Сотни ливанских семей оказались на улице после израильских бомбардировок.
Многие вынуждены жить на набережных и на площадях – под открытым небом: "Наш дом полностью сгорел после попадания ракеты. У нас не осталось ничего".
 
БейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Видео
 
 
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