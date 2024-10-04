https://ria.ru/20241004/beyrut-1976387042.html

Беженцы на улицах Бейрута

Беженцы на улицах Бейрута - РИА Новости, 04.10.2024

Беженцы на улицах Бейрута

Сотни ливанских семей оказались на улице после израильских бомбардировок.

2024-10-04T15:10

2024-10-04T15:10

2024-10-04T15:10

бейрут

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

видео

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976384889_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_92d95d37a34c83c8db749b1c5eaee68e.jpg

Многие вынуждены жить на набережных и на площадях – под открытым небом: "Наш дом полностью сгорел после попадания ракеты. У нас не осталось ничего".

бейрут

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Беженцы на улицах Бейрута "Наш дом полностью сгорел после попадания ракеты. У нас не осталось ничего". Сотни ливанских семей оказались на улице после израильских бомбардировок. Многие вынуждены жить на набережных и на площадях - под открытым небом. Корреспондент РИА Новости пообщался с ними. 2024-10-04T15:10 true PT1M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, видео, видео