https://ria.ru/20241004/beyrut-1976387042.html
Беженцы на улицах Бейрута
Беженцы на улицах Бейрута - РИА Новости, 04.10.2024
Беженцы на улицах Бейрута
Сотни ливанских семей оказались на улице после израильских бомбардировок.
2024-10-04T15:10
2024-10-04T15:10
2024-10-04T15:10
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
видео
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Многие вынуждены жить на набережных и на площадях – под открытым небом: "Наш дом полностью сгорел после попадания ракеты. У нас не осталось ничего".
бейрут
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976384889_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_acf84ceb202299fd2e77452b785d528a.jpg
Беженцы на улицах Бейрута
"Наш дом полностью сгорел после попадания ракеты. У нас не осталось ничего". Сотни ливанских семей оказались на улице после израильских бомбардировок. Многие вынуждены жить на набережных и на площадях - под открытым небом. Корреспондент РИА Новости пообщался с ними.
2024-10-04T15:10
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PT1M58S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, видео, видео
Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Видео
Беженцы на улицах Бейрута
Сотни ливанских семей оказались на улице после израильских бомбардировок.
2024-10-04T15:10
true
PT1M58S
Беженцы на улицах Бейрута
Читать ria.ru в
Сотни ливанских семей оказались на улице после израильских бомбардировок.
Многие вынуждены жить на набережных и на площадях – под открытым небом: "Наш дом полностью сгорел после попадания ракеты. У нас не осталось ничего".