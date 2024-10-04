https://ria.ru/20241004/beyrut-1976293502.html
Источник: движение по трассе Дамаск — Бейрут перекрыли после ударов ЦАХАЛ
Источник: движение по трассе Дамаск — Бейрут перекрыли после ударов ЦАХАЛ - РИА Новости, 04.10.2024
Источник: движение по трассе Дамаск — Бейрут перекрыли после ударов ЦАХАЛ
Израильская авиация ночью трижды атаковала КПП "Маснаа" на границе Сирии и Ливана, в результате ударов прекращено движение по международной трассе Дамаск —... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T07:41
2024-10-04T07:41
2024-10-04T10:22
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ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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БЕЙРУТ, 4 окт — РИА Новости. Израильская авиация ночью трижды атаковала КПП "Маснаа" на границе Сирии и Ливана, в результате ударов прекращено движение по международной трассе Дамаск — Бейрут, сообщил РИА Новости источник в ливанских службах безопасности. "Израильская авиация нанесла три ракетных удара по главной трассе у пограничного КПП "Маснаа". В результате нападения прекращено движение по главному шоссе в обе стороны", — сказал собеседник. Он отметил, что ЦАХАЛ атаковала "не с целью ликвидации кого-либо, это диверсия для блокировки движения по трассе".Удары нанесены на расстоянии 100 метров от зданий ливанского КПП.Накануне сирийская радиостанция Sham FM сообщала со ссылкой на данные администрации провинции Дамаск, что с 24 сентября в Сирию из Ливана через основной пограничный КПП "Дждейда — Ябус" ("Маснаа" с ливанской стороны) прибыли более 182,8 тысячи человек, в том числе более 144,9 тысячи сирийцев и 37,9 тысячи ливанцев.В четверг источник рассказал РИА Новости, что израильские танки обстреляли главную автомагистраль в сирийской провинции Кунейтра на Голанских высотах.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.Число жертв ударов ЦАХАЛ уже приблизилось к двум тысячам человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Десятки тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
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https://ria.ru/20241004/preemnik-1976280196.html
https://ria.ru/20241004/izrail-1976290243.html
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сирия, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Сирия, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Источник: движение по трассе Дамаск — Бейрут перекрыли после ударов ЦАХАЛ
Движение по трассе Дамаск — Бейрут прекращено после ракетных ударов Израиля
БЕЙРУТ, 4 окт — РИА Новости. Израильская авиация ночью трижды атаковала КПП "Маснаа" на границе Сирии и Ливана, в результате ударов прекращено движение по международной трассе Дамаск — Бейрут, сообщил РИА Новости источник в ливанских службах безопасности.
«
"Израильская авиация нанесла три ракетных удара по главной трассе у пограничного КПП "Маснаа". В результате нападения прекращено движение по главному шоссе в обе стороны", — сказал собеседник.
Он отметил, что ЦАХАЛ атаковала "не с целью ликвидации кого-либо, это диверсия для блокировки движения по трассе".
Удары нанесены на расстоянии 100 метров от зданий ливанского КПП.
Накануне сирийская радиостанция Sham FM сообщала со ссылкой на данные администрации провинции Дамаск, что с 24 сентября в Сирию из Ливана через основной пограничный КПП "Дждейда — Ябус" ("Маснаа" с ливанской стороны) прибыли более 182,8 тысячи человек, в том числе более 144,9 тысячи сирийцев и 37,9 тысячи ливанцев.
В четверг источник рассказал РИА Новости, что израильские танки обстреляли главную автомагистраль в сирийской провинции Кунейтра на Голанских высотах.
Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"
Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС
.
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу
. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
Число жертв ударов ЦАХАЛ уже приблизилось к двум тысячам человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Десятки тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.
При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые дома.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".