https://ria.ru/20241004/beyrut-1976293502.html

Источник: движение по трассе Дамаск — Бейрут перекрыли после ударов ЦАХАЛ

Источник: движение по трассе Дамаск — Бейрут перекрыли после ударов ЦАХАЛ - РИА Новости, 04.10.2024

Источник: движение по трассе Дамаск — Бейрут перекрыли после ударов ЦАХАЛ

Израильская авиация ночью трижды атаковала КПП "Маснаа" на границе Сирии и Ливана, в результате ударов прекращено движение по международной трассе Дамаск —... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T07:41

2024-10-04T07:41

2024-10-04T10:22

сирия

ливан

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

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БЕЙРУТ, 4 окт — РИА Новости. Израильская авиация ночью трижды атаковала КПП "Маснаа" на границе Сирии и Ливана, в результате ударов прекращено движение по международной трассе Дамаск — Бейрут, сообщил РИА Новости источник в ливанских службах безопасности. "Израильская авиация нанесла три ракетных удара по главной трассе у пограничного КПП "Маснаа". В результате нападения прекращено движение по главному шоссе в обе стороны", — сказал собеседник. Он отметил, что ЦАХАЛ атаковала "не с целью ликвидации кого-либо, это диверсия для блокировки движения по трассе".Удары нанесены на расстоянии 100 метров от зданий ливанского КПП.Накануне сирийская радиостанция Sham FM сообщала со ссылкой на данные администрации провинции Дамаск, что с 24 сентября в Сирию из Ливана через основной пограничный КПП "Дждейда — Ябус" ("Маснаа" с ливанской стороны) прибыли более 182,8 тысячи человек, в том числе более 144,9 тысячи сирийцев и 37,9 тысячи ливанцев.В четверг источник рассказал РИА Новости, что израильские танки обстреляли главную автомагистраль в сирийской провинции Кунейтра на Голанских высотах.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.Число жертв ударов ЦАХАЛ уже приблизилось к двум тысячам человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Десятки тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".

https://ria.ru/20241004/tsakhal-1976280073.html

https://ria.ru/20241004/evropa-1976182706.html

https://ria.ru/20241004/preemnik-1976280196.html

https://ria.ru/20241004/izrail-1976290243.html

https://ria.ru/20241003/khezbolla-1976256936.html

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сирия, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире