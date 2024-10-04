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Источник: движение по трассе Дамаск — Бейрут перекрыли после ударов ЦАХАЛ - РИА Новости, 04.10.2024
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07:41 04.10.2024 (обновлено: 10:22 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/beyrut-1976293502.html
Источник: движение по трассе Дамаск — Бейрут перекрыли после ударов ЦАХАЛ
Источник: движение по трассе Дамаск — Бейрут перекрыли после ударов ЦАХАЛ - РИА Новости, 04.10.2024
Источник: движение по трассе Дамаск — Бейрут перекрыли после ударов ЦАХАЛ
Израильская авиация ночью трижды атаковала КПП "Маснаа" на границе Сирии и Ливана, в результате ударов прекращено движение по международной трассе Дамаск —... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T07:41
2024-10-04T10:22
сирия
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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БЕЙРУТ, 4 окт — РИА Новости. Израильская авиация ночью трижды атаковала КПП "Маснаа" на границе Сирии и Ливана, в результате ударов прекращено движение по международной трассе Дамаск — Бейрут, сообщил РИА Новости источник в ливанских службах безопасности. "Израильская авиация нанесла три ракетных удара по главной трассе у пограничного КПП "Маснаа". В результате нападения прекращено движение по главному шоссе в обе стороны", — сказал собеседник. Он отметил, что ЦАХАЛ атаковала "не с целью ликвидации кого-либо, это диверсия для блокировки движения по трассе".Удары нанесены на расстоянии 100 метров от зданий ливанского КПП.Накануне сирийская радиостанция Sham FM сообщала со ссылкой на данные администрации провинции Дамаск, что с 24 сентября в Сирию из Ливана через основной пограничный КПП "Дждейда — Ябус" ("Маснаа" с ливанской стороны) прибыли более 182,8 тысячи человек, в том числе более 144,9 тысячи сирийцев и 37,9 тысячи ливанцев.В четверг источник рассказал РИА Новости, что израильские танки обстреляли главную автомагистраль в сирийской провинции Кунейтра на Голанских высотах.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.Число жертв ударов ЦАХАЛ уже приблизилось к двум тысячам человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Десятки тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
https://ria.ru/20241004/tsakhal-1976280073.html
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сирия, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Сирия, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Источник: движение по трассе Дамаск — Бейрут перекрыли после ударов ЦАХАЛ

Движение по трассе Дамаск — Бейрут прекращено после ракетных ударов Израиля

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Бейруте
Дым на месте израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Бейруте. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 4 окт — РИА Новости. Израильская авиация ночью трижды атаковала КПП "Маснаа" на границе Сирии и Ливана, в результате ударов прекращено движение по международной трассе Дамаск — Бейрут, сообщил РИА Новости источник в ливанских службах безопасности.
«
"Израильская авиация нанесла три ракетных удара по главной трассе у пограничного КПП "Маснаа". В результате нападения прекращено движение по главному шоссе в обе стороны", — сказал собеседник.
© @suwayda24Последствия израильских ударов на трассе Дамаск-Бейрут
Последствия израильских ударов на трассе Дамаск-Бейрут - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© @suwayda24
Последствия израильских ударов на трассе Дамаск-Бейрут
Он отметил, что ЦАХАЛ атаковала "не с целью ликвидации кого-либо, это диверсия для блокировки движения по трассе".
Удары нанесены на расстоянии 100 метров от зданий ливанского КПП.
Израильский истребитель F-15 у границы Ливана - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС на Западном берегу
00:57
Накануне сирийская радиостанция Sham FM сообщала со ссылкой на данные администрации провинции Дамаск, что с 24 сентября в Сирию из Ливана через основной пограничный КПП "Дждейда — Ябус" ("Маснаа" с ливанской стороны) прибыли более 182,8 тысячи человек, в том числе более 144,9 тысячи сирийцев и 37,9 тысячи ливанцев.
В четверг источник рассказал РИА Новости, что израильские танки обстреляли главную автомагистраль в сирийской провинции Кунейтра на Голанских высотах.
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Угроза с Востока. Евросоюз втягивают в новый конфликт
08:00

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
Момент нанесения ударов ВВС Израиля в районе международного аэропорта Бейрута - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
СМИ: целью удара ЦАХАЛ по Бейруту был вероятный преемник Насруллы
00:58
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
Число жертв ударов ЦАХАЛ уже приблизилось к двум тысячам человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Десятки тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Нетаньяху чересчур увлекся операцией в Ливане, считает экс-премьер Израиля
05:56
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.
При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые дома.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
Вид с балкона в отеле в Цфате - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
"Хезболла" сообщила об обстреле ракетами города Цфат в Израиле
Вчера, 20:06
 
СирияЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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