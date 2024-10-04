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Израиль нанес около 20 ударов в районе аэропорта Бейрута, сообщили очевидцы

Израиль нанес около 20 ударов в районе аэропорта Бейрута, сообщили очевидцы - РИА Новости, 04.10.2024

Израиль нанес около 20 ударов в районе аэропорта Бейрута, сообщили очевидцы

Самолеты израильских ВВС нанесли около 20 ударов по кварталу Лейляки, прилегающему к международному аэропорту Бейрута, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T00:33

2024-10-04T00:33

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

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БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли около 20 ударов по кварталу Лейляки, прилегающему к международному аэропорту Бейрута, сообщил РИА Новости очевидец."Почти в одну точку было около 20 ударов авиации в районе Лейляки в южном пригороде Бейрута",- сказал собеседник агентства.Ранее израильская авиация возобновила бомбардировки южного пригорода ливанской столицы, нанеся удары по жилым домам в нескольких кварталах.

https://ria.ru/20241003/khezbolla-1976273132.html

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Серия взрывов рядом с международным аэропортом Бейрута Израильская авиация нанесла около 20 ударов по кварталу, прилегающему к международному аэропорту Бейрута, сообщают РИА Новости очевидцы 2024-10-04T00:33 true PT0M54S

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бейрут, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире