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Израиль нанес около 20 ударов в районе аэропорта Бейрута, сообщили очевидцы
Израиль нанес около 20 ударов в районе аэропорта Бейрута, сообщили очевидцы - РИА Новости, 04.10.2024
Израиль нанес около 20 ударов в районе аэропорта Бейрута, сообщили очевидцы
Самолеты израильских ВВС нанесли около 20 ударов по кварталу Лейляки, прилегающему к международному аэропорту Бейрута, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T00:33
2024-10-04T00:33
2024-10-04T08:56
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БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли около 20 ударов по кварталу Лейляки, прилегающему к международному аэропорту Бейрута, сообщил РИА Новости очевидец."Почти в одну точку было около 20 ударов авиации в районе Лейляки в южном пригороде Бейрута",- сказал собеседник агентства.Ранее израильская авиация возобновила бомбардировки южного пригорода ливанской столицы, нанеся удары по жилым домам в нескольких кварталах.
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Серия взрывов рядом с международным аэропортом Бейрута
Израильская авиация нанесла около 20 ударов по кварталу, прилегающему к международному аэропорту Бейрута, сообщают РИА Новости очевидцы
2024-10-04T00:33
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бейрут, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Бейрут, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Израиль нанес около 20 ударов в районе аэропорта Бейрута, сообщили очевидцы
Очевидцы: ВВС Израиля нанесли около 20 ударов в районе аэропорта Бейрута