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Израиль нанес около 20 ударов в районе аэропорта Бейрута, сообщили очевидцы - РИА Новости, 04.10.2024
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00:33 04.10.2024 (обновлено: 08:56 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/beyrut-1976278498.html
Израиль нанес около 20 ударов в районе аэропорта Бейрута, сообщили очевидцы
Израиль нанес около 20 ударов в районе аэропорта Бейрута, сообщили очевидцы - РИА Новости, 04.10.2024
Израиль нанес около 20 ударов в районе аэропорта Бейрута, сообщили очевидцы
Самолеты израильских ВВС нанесли около 20 ударов по кварталу Лейляки, прилегающему к международному аэропорту Бейрута, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T00:33
2024-10-04T08:56
бейрут
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли около 20 ударов по кварталу Лейляки, прилегающему к международному аэропорту Бейрута, сообщил РИА Новости очевидец."Почти в одну точку было около 20 ударов авиации в районе Лейляки в южном пригороде Бейрута",- сказал собеседник агентства.Ранее израильская авиация возобновила бомбардировки южного пригорода ливанской столицы, нанеся удары по жилым домам в нескольких кварталах.
https://ria.ru/20241003/khezbolla-1976273132.html
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Серия взрывов рядом с международным аэропортом Бейрута
Израильская авиация нанесла около 20 ударов по кварталу, прилегающему к международному аэропорту Бейрута, сообщают РИА Новости очевидцы
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бейрут, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Бейрут, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Израиль нанес около 20 ударов в районе аэропорта Бейрута, сообщили очевидцы

Очевидцы: ВВС Израиля нанесли около 20 ударов в районе аэропорта Бейрута

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БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли около 20 ударов по кварталу Лейляки, прилегающему к международному аэропорту Бейрута, сообщил РИА Новости очевидец.
"Почти в одну точку было около 20 ударов авиации в районе Лейляки в южном пригороде Бейрута",- сказал собеседник агентства.
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
"Хезболла" выпустила 230 снарядов по территории Израиля, заявила ЦАХАЛ
Вчера, 23:17
Ранее израильская авиация возобновила бомбардировки южного пригорода ливанской столицы, нанеся удары по жилым домам в нескольких кварталах.
 
БейрутИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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