https://ria.ru/20241004/bespilotnik-1976451674.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 04.10.2024

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T20:57

2024-10-04T20:57

2024-10-04T20:57

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "4 октября около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)