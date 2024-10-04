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В результате атаки беспилотника в ДНР пострадал сотрудник МЧС
В результате атаки беспилотника в ДНР пострадал сотрудник МЧС - РИА Новости, 04.10.2024
В результате атаки беспилотника в ДНР пострадал сотрудник МЧС
Сотрудник МЧС России ранен после атаки беспилотника в Горловке в ДНР, он госпитализирован, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T07:58
2024-10-04T07:58
2024-10-04T07:58
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горловка
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сотрудник МЧС России ранен после атаки беспилотника в Горловке в ДНР, он госпитализирован, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В Никитовском районе Горловки из-за обстрела произошел пожар. В то время, когда личный состав следовал на место, автоцистерну атаковал БПЛА. Водитель получил сквозное ранение плеча. Он госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241004/postradavshie-1976294196.html
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горловка, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
В результате атаки беспилотника в ДНР пострадал сотрудник МЧС
В результате атаки беспилотника ВСУ в Горловке ДНР пострадал сотрудник МЧС