https://ria.ru/20241004/bespilotnik-1976294440.html

В результате атаки беспилотника в ДНР пострадал сотрудник МЧС

В результате атаки беспилотника в ДНР пострадал сотрудник МЧС - РИА Новости, 04.10.2024

В результате атаки беспилотника в ДНР пострадал сотрудник МЧС

Сотрудник МЧС России ранен после атаки беспилотника в Горловке в ДНР, он госпитализирован, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T07:58

2024-10-04T07:58

2024-10-04T07:58

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сотрудник МЧС России ранен после атаки беспилотника в Горловке в ДНР, он госпитализирован, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В Никитовском районе Горловки из-за обстрела произошел пожар. В то время, когда личный состав следовал на место, автоцистерну атаковал БПЛА. Водитель получил сквозное ранение плеча. Он госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241004/postradavshie-1976294196.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире