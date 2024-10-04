https://ria.ru/20241004/bayden-1976454757.html

США рассматривают вопрос о новых санкциях против Ирана

США рассматривают вопрос о новых санкциях против Ирана - РИА Новости, 04.10.2024

США рассматривают вопрос о новых санкциях против Ирана

Израиль еще не принял решение о характере ответа Ирану на недавнюю атаку, Иерусалиму следует рассмотреть "альтернативы" атакам по нефтяным объектам, заявил в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T21:30

2024-10-04T21:30

2024-10-04T22:34

иран

сша

санкции

джо байден

в мире

израиль

иерусалим

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994756_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_a0aec0ee5c2067017d232e98fee5c5aa.jpg

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Израиль еще не принял решение о характере ответа Ирану на недавнюю атаку, Иерусалиму следует рассмотреть "альтернативы" атакам по нефтяным объектам, заявил в пятницу президент США Джо Байден."Израильтяне еще не приняли решение по поводу того, какой ответ дать с точки зрения удара. Это сейчас обсуждается. На их месте я бы подумал об альтернативах ударам по нефтяным месторождениями", - сказал Байден, выступая в Белом доме.Также главе государства был задан вопрос относительного того, допускает ли Вашингтон введение санкций против Тегерана в свете недавнего нападения на Израиль, в том числе рестрикции в отношении иранского нефтяного сектора."Этот вопрос сейчас находится на стадии рассмотрения", - ответил Байден, не исключив в беседе с журналистами такую возможность.

https://ria.ru/20241004/iran-1976449687.html

иран

сша

израиль

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, сша, санкции, джо байден, в мире, израиль, иерусалим, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024