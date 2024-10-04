https://ria.ru/20241004/bayden-1976454757.html
США рассматривают вопрос о новых санкциях против Ирана
США рассматривают вопрос о новых санкциях против Ирана - РИА Новости, 04.10.2024
США рассматривают вопрос о новых санкциях против Ирана
Израиль еще не принял решение о характере ответа Ирану на недавнюю атаку, Иерусалиму следует рассмотреть "альтернативы" атакам по нефтяным объектам, заявил в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T21:30
2024-10-04T21:30
2024-10-04T22:34
иран
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ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Израиль еще не принял решение о характере ответа Ирану на недавнюю атаку, Иерусалиму следует рассмотреть "альтернативы" атакам по нефтяным объектам, заявил в пятницу президент США Джо Байден."Израильтяне еще не приняли решение по поводу того, какой ответ дать с точки зрения удара. Это сейчас обсуждается. На их месте я бы подумал об альтернативах ударам по нефтяным месторождениями", - сказал Байден, выступая в Белом доме.Также главе государства был задан вопрос относительного того, допускает ли Вашингтон введение санкций против Тегерана в свете недавнего нападения на Израиль, в том числе рестрикции в отношении иранского нефтяного сектора."Этот вопрос сейчас находится на стадии рассмотрения", - ответил Байден, не исключив в беседе с журналистами такую возможность.
https://ria.ru/20241004/iran-1976449687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, санкции, джо байден, в мире, израиль, иерусалим, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Иран, США, Санкции, Джо Байден, В мире, Израиль, Иерусалим, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США рассматривают вопрос о новых санкциях против Ирана
Байден: США рассматривают санкции против нефтяного сектора Ирана