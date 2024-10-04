https://ria.ru/20241004/basaev-1976447231.html

Омбудсмен Северной Осетии призвал лишить террориста Басаева почетных званий

Омбудсмен Северной Осетии призвал лишить террориста Басаева почетных званий - РИА Новости, 04.10.2024

Омбудсмен Северной Осетии призвал лишить террориста Басаева почетных званий

Омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгоев просит лишить террориста Шамиля Басаева почетных званий и государственных наград Республики Абхазия, сообщает... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T20:25

2024-10-04T20:25

2024-10-04T20:25

справки

абхазия

россия

буденновск

шамиль басаев

владислав ардзинба

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ПЯТИГОРСК, 4 окт - РИА Новости. Омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгоев просит лишить террориста Шамиля Басаева почетных званий и государственных наград Республики Абхазия, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Республике Северная Осетия-Алания. "Уполномоченный Тамерлан Цгоев предложил Уполномоченному по правам человека в Республике Абхазия Анас Кишмарие рассмотреть возможность обратиться на имя президента Республики Абхазия с инициативой лишить террориста Шамиля Басаева почетных званий и государственных наград Республики Абхазия", - говорится в сообщении. По данным ведомства, широкий общественный резонанс получила информация о том, что в зале современной истории Государственного музея Абхазии в рамках экспозиции "Герои Абхазии" повесили портрет Шамиля Басаева, признанного в России террористом. Сотрудники музея пояснили представителям СМИ, что картину уберут только после решения суда или лишения Басаева звания героя Абхазии. "Подобная ситуация прямо нарушает права жителей Осетии и России, пострадавших от террористических актов Шамиля Басаева, их родных и близких на справедливость и торжество закона. Сложившаяся ситуация прямо противоречит ряду международных конвенций по борьбе с терроризмом", - отметил Уполномоченный Тамерлан Цгоев. Шамиль Басаев воевал на стороне Абхазии в грузино-абхазском конфликте в 1992-1993 годах, был заместителем абхазского министра обороны. Первый президент республики Владислав Ардзинба наградил его медалью "Герой Абхазии". Позднее Басаев был причастен к организации целого ряда терактов в России, в том числе к захвату заложников в Буденновске на Ставрополье (1995), в театральном центре на Дубровке в Москве (2002) и в Беслане в Северной Осетии (2004). Террорист был уничтожен 10 июля 2006 года в Ингушетии.

https://ria.ru/20240903/fsb-1970109312.html

https://ria.ru/20240901/monument-1969839968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, абхазия, россия, буденновск, шамиль басаев, владислав ардзинба