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Омбудсмен Северной Осетии призвал лишить террориста Басаева почетных званий - РИА Новости, 04.10.2024
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20:25 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/basaev-1976447231.html
Омбудсмен Северной Осетии призвал лишить террориста Басаева почетных званий
Омбудсмен Северной Осетии призвал лишить террориста Басаева почетных званий - РИА Новости, 04.10.2024
Омбудсмен Северной Осетии призвал лишить террориста Басаева почетных званий
Омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгоев просит лишить террориста Шамиля Басаева почетных званий и государственных наград Республики Абхазия, сообщает... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T20:25
2024-10-04T20:25
справки
абхазия
россия
буденновск
шамиль басаев
владислав ардзинба
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ПЯТИГОРСК, 4 окт - РИА Новости. Омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгоев просит лишить террориста Шамиля Басаева почетных званий и государственных наград Республики Абхазия, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Республике Северная Осетия-Алания. "Уполномоченный Тамерлан Цгоев предложил Уполномоченному по правам человека в Республике Абхазия Анас Кишмарие рассмотреть возможность обратиться на имя президента Республики Абхазия с инициативой лишить террориста Шамиля Басаева почетных званий и государственных наград Республики Абхазия", - говорится в сообщении. По данным ведомства, широкий общественный резонанс получила информация о том, что в зале современной истории Государственного музея Абхазии в рамках экспозиции "Герои Абхазии" повесили портрет Шамиля Басаева, признанного в России террористом. Сотрудники музея пояснили представителям СМИ, что картину уберут только после решения суда или лишения Басаева звания героя Абхазии. "Подобная ситуация прямо нарушает права жителей Осетии и России, пострадавших от террористических актов Шамиля Басаева, их родных и близких на справедливость и торжество закона. Сложившаяся ситуация прямо противоречит ряду международных конвенций по борьбе с терроризмом", - отметил Уполномоченный Тамерлан Цгоев. Шамиль Басаев воевал на стороне Абхазии в грузино-абхазском конфликте в 1992-1993 годах, был заместителем абхазского министра обороны. Первый президент республики Владислав Ардзинба наградил его медалью "Герой Абхазии". Позднее Басаев был причастен к организации целого ряда терактов в России, в том числе к захвату заложников в Буденновске на Ставрополье (1995), в театральном центре на Дубровке в Москве (2002) и в Беслане в Северной Осетии (2004). Террорист был уничтожен 10 июля 2006 года в Ингушетии.
https://ria.ru/20240903/fsb-1970109312.html
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справки, абхазия, россия, буденновск, шамиль басаев, владислав ардзинба
Справки, Абхазия, Россия, Буденновск, Шамиль Басаев, Владислав Ардзинба
Омбудсмен Северной Осетии призвал лишить террориста Басаева почетных званий

Омбудсмен Северной Осетии попросил лишить Басаева наград и званий в Абхазии

© РИА Новости / Антон ПодгайкоМемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане
Мемориальное кладбище Город ангелов в Беслане - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Антон Подгайко
Мемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 4 окт - РИА Новости. Омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгоев просит лишить террориста Шамиля Басаева почетных званий и государственных наград Республики Абхазия, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Республике Северная Осетия-Алания.
«
"Уполномоченный Тамерлан Цгоев предложил Уполномоченному по правам человека в Республике Абхазия Анас Кишмарие рассмотреть возможность обратиться на имя президента Республики Абхазия с инициативой лишить террориста Шамиля Басаева почетных званий и государственных наград Республики Абхазия", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, широкий общественный резонанс получила информация о том, что в зале современной истории Государственного музея Абхазии в рамках экспозиции "Герои Абхазии" повесили портрет Шамиля Басаева, признанного в России террористом. Сотрудники музея пояснили представителям СМИ, что картину уберут только после решения суда или лишения Басаева звания героя Абхазии.
«
"Подобная ситуация прямо нарушает права жителей Осетии и России, пострадавших от террористических актов Шамиля Басаева, их родных и близких на справедливость и торжество закона. Сложившаяся ситуация прямо противоречит ряду международных конвенций по борьбе с терроризмом", - отметил Уполномоченный Тамерлан Цгоев.
Шамиль Басаев воевал на стороне Абхазии в грузино-абхазском конфликте в 1992-1993 годах, был заместителем абхазского министра обороны. Первый президент республики Владислав Ардзинба наградил его медалью "Герой Абхазии". Позднее Басаев был причастен к организации целого ряда терактов в России, в том числе к захвату заложников в Буденновске на Ставрополье (1995), в театральном центре на Дубровке в Москве (2002) и в Беслане в Северной Осетии (2004). Террорист был уничтожен 10 июля 2006 года в Ингушетии.
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СправкиАбхазияРоссияБуденновскШамиль БасаевВладислав Ардзинба
 
 
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