Омбудсмен Северной Осетии призвал лишить террориста Басаева почетных званий
Омбудсмен Северной Осетии попросил лишить Басаева наград и званий в Абхазии
Мемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 4 окт - РИА Новости. Омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгоев просит лишить террориста Шамиля Басаева почетных званий и государственных наград Республики Абхазия, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Республике Северная Осетия-Алания.
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"Уполномоченный Тамерлан Цгоев предложил Уполномоченному по правам человека в Республике Абхазия Анас Кишмарие рассмотреть возможность обратиться на имя президента Республики Абхазия с инициативой лишить террориста Шамиля Басаева почетных званий и государственных наград Республики Абхазия", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, широкий общественный резонанс получила информация о том, что в зале современной истории Государственного музея Абхазии в рамках экспозиции "Герои Абхазии" повесили портрет Шамиля Басаева, признанного в России террористом. Сотрудники музея пояснили представителям СМИ, что картину уберут только после решения суда или лишения Басаева звания героя Абхазии.
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"Подобная ситуация прямо нарушает права жителей Осетии и России, пострадавших от террористических актов Шамиля Басаева, их родных и близких на справедливость и торжество закона. Сложившаяся ситуация прямо противоречит ряду международных конвенций по борьбе с терроризмом", - отметил Уполномоченный Тамерлан Цгоев.
Шамиль Басаев воевал на стороне Абхазии в грузино-абхазском конфликте в 1992-1993 годах, был заместителем абхазского министра обороны. Первый президент республики Владислав Ардзинба наградил его медалью "Герой Абхазии". Позднее Басаев был причастен к организации целого ряда терактов в России, в том числе к захвату заложников в Буденновске на Ставрополье (1995), в театральном центре на Дубровке в Москве (2002) и в Беслане в Северной Осетии (2004). Террорист был уничтожен 10 июля 2006 года в Ингушетии.
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