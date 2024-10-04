https://ria.ru/20241004/bajden-1976458187.html
Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку
Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку - РИА Новости, 04.10.2024
Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку
Президент США Джо Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T22:21
2024-10-04T22:21
2024-10-04T22:21
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку. "Я снова в ней", - сказал Байден журналистам на брифинге Белого дома. Неожиданно появившегося в зале для регулярных пресс-конференций президента США спросили, не передумал ли он выходить из борьбы за высший пост. Ответ Байдена вызвал смех в зале. Байден отказался от претензий на переизбрание после неудачных дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Вместо него от Демократической партии выдвигается Камала Харрис.
https://ria.ru/20240717/bayden-1960158450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку
Президент США Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку