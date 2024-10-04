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Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку - РИА Новости, 04.10.2024
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22:21 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/bajden-1976458187.html
Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку
Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку - РИА Новости, 04.10.2024
Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку
Президент США Джо Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T22:21
2024-10-04T22:21
в мире
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джо байден
дональд трамп
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку. "Я снова в ней", - сказал Байден журналистам на брифинге Белого дома. Неожиданно появившегося в зале для регулярных пресс-конференций президента США спросили, не передумал ли он выходить из борьбы за высший пост. Ответ Байдена вызвал смех в зале. Байден отказался от претензий на переизбрание после неудачных дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Вместо него от Демократической партии выдвигается Камала Харрис.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку

Президент США Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку.
«
"Я снова в ней", - сказал Байден журналистам на брифинге Белого дома.
Неожиданно появившегося в зале для регулярных пресс-конференций президента США спросили, не передумал ли он выходить из борьбы за высший пост. Ответ Байдена вызвал смех в зале.
Байден отказался от претензий на переизбрание после неудачных дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Вместо него от Демократической партии выдвигается Камала Харрис.
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Байден назвал условие для выхода из президентской гонки
17 июля, 06:24
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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