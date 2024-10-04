https://ria.ru/20241004/bajden-1976458187.html

Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку

Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку - РИА Новости, 04.10.2024

Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку

Президент США Джо Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T22:21

2024-10-04T22:21

2024-10-04T22:21

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку. "Я снова в ней", - сказал Байден журналистам на брифинге Белого дома. Неожиданно появившегося в зале для регулярных пресс-конференций президента США спросили, не передумал ли он выходить из борьбы за высший пост. Ответ Байдена вызвал смех в зале. Байден отказался от претензий на переизбрание после неудачных дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Вместо него от Демократической партии выдвигается Камала Харрис.

https://ria.ru/20240717/bayden-1960158450.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024