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Багреева: число предпринимателей на портале поставщиков достигло 350 тысяч - РИА Новости, 04.10.2024
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09:10 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/bagreeva-1976228993.html
Багреева: число предпринимателей на портале поставщиков достигло 350 тысяч
Багреева: число предпринимателей на портале поставщиков достигло 350 тысяч - РИА Новости, 04.10.2024
Багреева: число предпринимателей на портале поставщиков достигло 350 тысяч
С начала текущего года на портале поставщиков зарегистрировалась 21 тысяча новых пользователей из российских регионов, общее число работающих на портале... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:10
2024-10-04T09:10
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мария багреева
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. С начала текущего года на портале поставщиков зарегистрировалась 21 тысяча новых пользователей из российских регионов, общее число работающих на портале предпринимателей составило 350 тысяч, сообщила руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева."Число предпринимателей на портале поставщиков достигло 350 тысяч, из них 90 процентов – представители малого и среднего бизнеса. Только с начала этого года к работе на платформе присоединилась 21 тысяча поставщиков. Заказчики уже заключили с ними более 12,3 тысячи контрактов на закупку различных товаров, работ и услуг", - отметила она.По словам Багреевой, объем сделок составил более двух миллиардов рублей. Наиболее часто регистрировались на портале поставщики Московской области, Москвы и Тюменской областей. Также часто встречались представители Пермского края и Санкт-Петербурга.В свою очередь руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов сообщил, что портал поставщиков появился в 2013 году. Благодаря ему удается достичь автоматизацию закупок малого объема.В список товаров, работ и услуг, которые предлагаются на портале, входит свыше 2,9 миллиона уникальных названий, говорится в пресс-релизе. Каждый день на ресурсе заключают около 1,5 тысячи контрактов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за первые шесть месяцев этого года на портале состоялось более 310 тысяч закупок, что на 11% больше, чем за такой же период 2023 года.
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москва, мария багреева, кирилл пуртов, сергей собянин
Москва, Мария Багреева, Кирилл Пуртов, Сергей Собянин

Багреева: число предпринимателей на портале поставщиков достигло 350 тысяч

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. С начала текущего года на портале поставщиков зарегистрировалась 21 тысяча новых пользователей из российских регионов, общее число работающих на портале предпринимателей составило 350 тысяч, сообщила руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
"Число предпринимателей на портале поставщиков достигло 350 тысяч, из них 90 процентов – представители малого и среднего бизнеса. Только с начала этого года к работе на платформе присоединилась 21 тысяча поставщиков. Заказчики уже заключили с ними более 12,3 тысячи контрактов на закупку различных товаров, работ и услуг", - отметила она.
По словам Багреевой, объем сделок составил более двух миллиардов рублей. Наиболее часто регистрировались на портале поставщики Московской области, Москвы и Тюменской областей. Также часто встречались представители Пермского края и Санкт-Петербурга.
В свою очередь руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов сообщил, что портал поставщиков появился в 2013 году. Благодаря ему удается достичь автоматизацию закупок малого объема.
В список товаров, работ и услуг, которые предлагаются на портале, входит свыше 2,9 миллиона уникальных названий, говорится в пресс-релизе. Каждый день на ресурсе заключают около 1,5 тысячи контрактов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за первые шесть месяцев этого года на портале состоялось более 310 тысяч закупок, что на 11% больше, чем за такой же период 2023 года.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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