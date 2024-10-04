https://ria.ru/20241004/ataka-1976460233.html

Дрон ВСУ атаковал производственное предприятие в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал производственное предприятие в Белгородской области - РИА Новости, 05.10.2024

Дрон ВСУ атаковал производственное предприятие в Белгородской области

Украинский БПЛА атаковал производственное предприятие в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-04T22:59

2024-10-04T22:59

2024-10-05T00:27

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

старооскольский городской округ

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал производственное предприятие в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Атаке подверглось предприятие в селе Песчанка в Старооскольском городском округе. После взрыва частично обрушился угол здания и начался пожар, который оперативно потушили. В соседнем здании повреждения получили фасад и остекление. Кроме того, в жилом доме выбило окна.Оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

белгородская область

старооскольский городской округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, старооскольский городской округ, вячеслав гладков, вооруженные силы украины