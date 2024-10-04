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Дрон ВСУ атаковал производственное предприятие в Белгородской области - РИА Новости, 05.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:59 04.10.2024 (обновлено: 00:27 05.10.2024)
https://ria.ru/20241004/ataka-1976460233.html
Дрон ВСУ атаковал производственное предприятие в Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал производственное предприятие в Белгородской области - РИА Новости, 05.10.2024
Дрон ВСУ атаковал производственное предприятие в Белгородской области
Украинский БПЛА атаковал производственное предприятие в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-04T22:59
2024-10-05T00:27
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
старооскольский городской округ
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал производственное предприятие в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Атаке подверглось предприятие в селе Песчанка в Старооскольском городском округе. После взрыва частично обрушился угол здания и начался пожар, который оперативно потушили. В соседнем здании повреждения получили фасад и остекление. Кроме того, в жилом доме выбило окна.Оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html
белгородская область
старооскольский городской округ
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происшествия, белгородская область, старооскольский городской округ, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Старооскольский городской округ, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Дрон ВСУ атаковал производственное предприятие в Белгородской области

Гладков: беспилотник атаковал предприятие в селе Песчанка Белгородской области

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал производственное предприятие в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Атаке подверглось предприятие в селе Песчанка в Старооскольском городском округе. После взрыва частично обрушился угол здания и начался пожар, который оперативно потушили. В соседнем здании повреждения получили фасад и остекление. Кроме того, в жилом доме выбило окна.
Оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Определено место будущей гибели еще десятков тысяч солдат ВСУ
3 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьСтарооскольский городской округВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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