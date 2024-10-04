https://ria.ru/20241004/ataka-1976460233.html
Дрон ВСУ атаковал производственное предприятие в Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал производственное предприятие в Белгородской области - РИА Новости, 05.10.2024
Дрон ВСУ атаковал производственное предприятие в Белгородской области
Украинский БПЛА атаковал производственное предприятие в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-04T22:59
2024-10-04T22:59
2024-10-05T00:27
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
старооскольский городской округ
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал производственное предприятие в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Атаке подверглось предприятие в селе Песчанка в Старооскольском городском округе. После взрыва частично обрушился угол здания и начался пожар, который оперативно потушили. В соседнем здании повреждения получили фасад и остекление. Кроме того, в жилом доме выбило окна.Оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Дрон ВСУ атаковал производственное предприятие в Белгородской области
Гладков: беспилотник атаковал предприятие в селе Песчанка Белгородской области