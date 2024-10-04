https://ria.ru/20241004/ataka-1976433352.html

При атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области ранены семь человек

При атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области ранены семь человек - РИА Новости, 04.10.2024

При атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области ранены семь человек

Украинские дроны атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области, пострадали семь человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T18:48

2024-10-04T18:48

2024-10-04T19:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 4 окт — РИА Новости. Украинские дроны атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области, пострадали семь человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось атакам беспилотников. Ранены семь мирных жителей", — написал он.По словам губернатора, одна женщина получила минно-взрывную травму и различные осколочные ранения. Медики доставляют ее в областную клиническую больницу. Другую женщину с осколочным ранением ноги везут в городскую больницу № 2 в Белгороде.В свою очередь, еще троим пострадавшим оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Кроме того, два человека самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи они продолжат лечение амбулаторно.Губернатор добавил, что в результате атаки также загорелись три машины. Помимо этого, повреждения получили хозпостройка, легковой и грузовой автомобили.Украинские войска регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

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https://ria.ru/20241004/zaporozhe-1976393500.html

https://ria.ru/20241003/dron-1976254375.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков