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При атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области ранены семь человек - РИА Новости, 04.10.2024
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18:48 04.10.2024 (обновлено: 19:15 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/ataka-1976433352.html
При атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области ранены семь человек
При атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области ранены семь человек - РИА Новости, 04.10.2024
При атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области ранены семь человек
Украинские дроны атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области, пострадали семь человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T18:48
2024-10-04T19:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 окт — РИА Новости. Украинские дроны атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области, пострадали семь человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось атакам беспилотников. Ранены семь мирных жителей", — написал он.По словам губернатора, одна женщина получила минно-взрывную травму и различные осколочные ранения. Медики доставляют ее в областную клиническую больницу. Другую женщину с осколочным ранением ноги везут в городскую больницу № 2 в Белгороде.В свою очередь, еще троим пострадавшим оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Кроме того, два человека самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи они продолжат лечение амбулаторно.Губернатор добавил, что в результате атаки также загорелись три машины. Помимо этого, повреждения получили хозпостройка, легковой и грузовой автомобили.Украинские войска регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241004/dron-1976425404.html
https://ria.ru/20241004/zaporozhe-1976393500.html
https://ria.ru/20241003/dron-1976254375.html
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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
При атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области ранены семь человек

При атаке беспилотников ВСУ в селе Новая Таволжанка ранены семь человек

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в селе Новая Таволжанка
Последствия обстрела со стороны ВСУ в селе Новая Таволжанка - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в селе Новая Таволжанка. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 окт — РИА Новости. Украинские дроны атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области, пострадали семь человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось атакам беспилотников. Ранены семь мирных жителей", — написал он.
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По словам губернатора, одна женщина получила минно-взрывную травму и различные осколочные ранения. Медики доставляют ее в областную клиническую больницу. Другую женщину с осколочным ранением ноги везут в городскую больницу № 2 в Белгороде.
В свою очередь, еще троим пострадавшим оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Кроме того, два человека самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи они продолжат лечение амбулаторно.
Губернатор добавил, что в результате атаки также загорелись три машины. Помимо этого, повреждения получили хозпостройка, легковой и грузовой автомобили.
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Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и постоянно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

Украинские войска регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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