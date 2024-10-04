При атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области ранены семь человек
При атаке беспилотников ВСУ в селе Новая Таволжанка ранены семь человек
Последствия обстрела со стороны ВСУ в селе Новая Таволжанка. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 окт — РИА Новости. Украинские дроны атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области, пострадали семь человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
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"Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось атакам беспилотников. Ранены семь мирных жителей", — написал он.
По словам губернатора, одна женщина получила минно-взрывную травму и различные осколочные ранения. Медики доставляют ее в областную клиническую больницу. Другую женщину с осколочным ранением ноги везут в городскую больницу № 2 в Белгороде.
В свою очередь, еще троим пострадавшим оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Кроме того, два человека самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи они продолжат лечение амбулаторно.
Губернатор добавил, что в результате атаки также загорелись три машины. Помимо этого, повреждения получили хозпостройка, легковой и грузовой автомобили.
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Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и постоянно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Украинские войска регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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