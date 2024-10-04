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Дайсон выразила надежду на продолжение перекрестных полетов с Россией - РИА Новости, 04.10.2024
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19:56 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/astronavt-1976444035.html
Дайсон выразила надежду на продолжение перекрестных полетов с Россией
Дайсон выразила надежду на продолжение перекрестных полетов с Россией - РИА Новости, 04.10.2024
Дайсон выразила надежду на продолжение перекрестных полетов с Россией
Астронавт из США Трейси Дайсон, недавно вернувшаяся с Международной космической станции с российскими космонавтами, в пятницу выразила надежду на продолжение... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:56
2024-10-04T19:56
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Астронавт из США Трейси Дайсон, недавно вернувшаяся с Международной космической станции с российскими космонавтами, в пятницу выразила надежду на продолжение перекрестных полетов США и России. "Наши российские партнеры занимаются космическими полетами так же долго, как и мы, и их сообщество очень ценно для меня, и мысль о том, что мы не сможем участвовать в этом с нашей стороны, стороны США, была бы потерей, потому что перспектива, которую мы имеем, будучи закрепившимися, как летчики "Союза " в их программе, дает нам знание, которого вы бы не имели в противном случае… Я надеюсь, что мы сможем продолжать летать и заниматься обменом мест", - заявила Дайсон на пресс-конференции НАСА, Она отметила, что опыт пребывания на МКС, где она провела с российскими космонавтами даже больше времени, чем со своими американскими коллегами на земле, способствует формированию прочных взаимоотношений и хорошей рабочей среде. Соглашение о перекрёстных полётах было подписано "Роскосмосом" и НАСА в июле 2022 года. Изначально оно предполагало полёты трёх российских и трёх американских кораблей. Однако затем программу продлили до 2025 года включительно. В НАСА заявляли, что хотели бы, чтобы соглашение действовало до окончания сроков работы МКС (РФ продлила работу своего сегмента до 2028 года, иностранные партнёры – до 2030-го). В сентября гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что Россия и американское космическое агентство НАСА договорятся и будут продолжать перекрёстные полёты интегрированных экипажей на МКС и после весны 2025 года.
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космос - риа наука, сша, россия, юрий борисов (роскосмос), наса, роскосмос
Космос - РИА Наука, США, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), НАСА, Роскосмос
Дайсон выразила надежду на продолжение перекрестных полетов с Россией

Астронавт из США Дайсон надеется на продолжение перекрестных полетов с Россией

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАстронавт NASA Трейси Дайсон перед запуском на космодроме Байконур
Астронавт NASA Трейси Дайсон перед запуском на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Астронавт NASA Трейси Дайсон перед запуском на космодроме Байконур. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Астронавт из США Трейси Дайсон, недавно вернувшаяся с Международной космической станции с российскими космонавтами, в пятницу выразила надежду на продолжение перекрестных полетов США и России.
"Наши российские партнеры занимаются космическими полетами так же долго, как и мы, и их сообщество очень ценно для меня, и мысль о том, что мы не сможем участвовать в этом с нашей стороны, стороны США, была бы потерей, потому что перспектива, которую мы имеем, будучи закрепившимися, как летчики "Союза " в их программе, дает нам знание, которого вы бы не имели в противном случае… Я надеюсь, что мы сможем продолжать летать и заниматься обменом мест", - заявила Дайсон на пресс-конференции НАСА,
Она отметила, что опыт пребывания на МКС, где она провела с российскими космонавтами даже больше времени, чем со своими американскими коллегами на земле, способствует формированию прочных взаимоотношений и хорошей рабочей среде.
Соглашение о перекрёстных полётах было подписано "Роскосмосом" и НАСА в июле 2022 года. Изначально оно предполагало полёты трёх российских и трёх американских кораблей. Однако затем программу продлили до 2025 года включительно. В НАСА заявляли, что хотели бы, чтобы соглашение действовало до окончания сроков работы МКС (РФ продлила работу своего сегмента до 2028 года, иностранные партнёры – до 2030-го).
В сентября гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что Россия и американское космическое агентство НАСА договорятся и будут продолжать перекрёстные полёты интегрированных экипажей на МКС и после весны 2025 года.
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