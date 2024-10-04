https://ria.ru/20241004/astronavt-1976436532.html

Астронавт из США назвала полет с российскими космонавтами привилегией

Астронавт из США назвала полет с российскими космонавтами привилегией - РИА Новости, 04.10.2024

Астронавт из США назвала полет с российскими космонавтами привилегией

Астронавт из США Трейси Дайсон, недавно вернувшаяся с Международной космической станции (МКС) с российскими космонавтами, заявила, что полет с ними на корабле... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T19:09

2024-10-04T19:09

2024-10-04T19:09

космос - риа наука

сша

олег кононенко

николай чуб

джессика честейн

наса

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Астронавт из США Трейси Дайсон, недавно вернувшаяся с Международной космической станции (МКС) с российскими космонавтами, заявила, что полет с ними на корабле "Союз МС-25" для нее был привилегией. Дайсон с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом вернулись с МКС 23 сентября. "Здорово быть здесь, и для меня было честью - представлять НАСА, живя и работая на борту нашей великолепной Международной космической станции в течение последних шести месяцев. Также было привилегией и удовольствием летать не один, а два раза с нашими российскими партнерами на борту их исторической ракеты "Союз" и их космического корабля, а также участвовать во всех их глубоких традициях посредством обучения, а также запуска и посадки", - заявила Дайсон на пресс-конференции НАСА. Дайсон 55 лет, ее последнее пребывание на МКС началось 23 марта и закончилось спустя шесть месяцев. Она консультировала оскароносную актрису Джессику Честейн, когда та готовилась исполнять роль в блокбастере "Марсианин".

https://ria.ru/20240927/kosmos-1975032516.html

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космос - риа наука, сша, олег кононенко, николай чуб, джессика честейн, наса