Астронавт из США назвала полет с российскими космонавтами привилегией
Астронавт из США Дайсон: полет с российскими космонавтами был привилегией
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАстронавт NASA Трейси Дайсон перед запуском на космодроме Байконур
Астронавт NASA Трейси Дайсон перед запуском на космодроме Байконур. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Астронавт из США Трейси Дайсон, недавно вернувшаяся с Международной космической станции (МКС) с российскими космонавтами, заявила, что полет с ними на корабле "Союз МС-25" для нее был привилегией.
Дайсон с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом вернулись с МКС 23 сентября.
"Здорово быть здесь, и для меня было честью - представлять НАСА, живя и работая на борту нашей великолепной Международной космической станции в течение последних шести месяцев. Также было привилегией и удовольствием летать не один, а два раза с нашими российскими партнерами на борту их исторической ракеты "Союз" и их космического корабля, а также участвовать во всех их глубоких традициях посредством обучения, а также запуска и посадки", - заявила Дайсон на пресс-конференции НАСА.
Дайсон 55 лет, ее последнее пребывание на МКС началось 23 марта и закончилось спустя шесть месяцев. Она консультировала оскароносную актрису Джессику Честейн, когда та готовилась исполнять роль в блокбастере "Марсианин".
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