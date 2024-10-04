https://ria.ru/20241004/arest-1976452344.html

Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела Чекалиных

Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела Чекалиных - РИА Новости, 04.10.2024

Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела Чекалиных

Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест соучредителя компании по продаже косметики Романа Вишняка, обвиняемого по делу блогеров Артема и Валерии... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T21:01

2024-10-04T21:01

2024-10-04T21:08

артем чекалин

валерия чекалина

происшествия

россия

москва

ирина волк

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест соучредителя компании по продаже косметики Романа Вишняка, обвиняемого по делу блогеров Артема и Валерии Чекалиных о незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Вишняка меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласил решение судья.Срок домашнего ареста установлен до 26 ноября.Согласно материалам дела, Вишняк - соучредитель фирмы Артема Чекалина ООО "Лейтик мейкап".Ранее суд отправил под домашний арест Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема.Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что блогеры Артём и Валерия (Лерчек) Чекалины и их партнёр по бизнесу подозреваются в том, что с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).

https://ria.ru/20241004/chekalin-1976431763.html

https://ria.ru/20241004/lerchek-1976441751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

артем чекалин, валерия чекалина, происшествия, россия, москва, ирина волк