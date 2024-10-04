Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела Чекалиных
Суд отправил под домашний арест бизнес-партнера Чекалиных — Романа Вишняка
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБизнес-партнер Валерии и Артема Чекалиных Роман Вишняк, обвиняемый в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов
Бизнес-партнер Валерии и Артема Чекалиных Роман Вишняк, обвиняемый в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест соучредителя компании по продаже косметики Романа Вишняка, обвиняемого по делу блогеров Артема и Валерии Чекалиных о незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Вишняка меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласил решение судья.
Срок домашнего ареста установлен до 26 ноября.
Согласно материалам дела, Вишняк - соучредитель фирмы Артема Чекалина ООО "Лейтик мейкап".
Ранее суд отправил под домашний арест Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что блогеры Артём и Валерия (Лерчек) Чекалины и их партнёр по бизнесу подозреваются в том, что с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).
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