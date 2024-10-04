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Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела Чекалиных - РИА Новости, 04.10.2024
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21:01 04.10.2024 (обновлено: 21:08 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/arest-1976452344.html
Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела Чекалиных
Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела Чекалиных - РИА Новости, 04.10.2024
Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела Чекалиных
Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест соучредителя компании по продаже косметики Романа Вишняка, обвиняемого по делу блогеров Артема и Валерии... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T21:01
2024-10-04T21:08
артем чекалин
валерия чекалина
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест соучредителя компании по продаже косметики Романа Вишняка, обвиняемого по делу блогеров Артема и Валерии Чекалиных о незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Вишняка меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласил решение судья.Срок домашнего ареста установлен до 26 ноября.Согласно материалам дела, Вишняк - соучредитель фирмы Артема Чекалина ООО "Лейтик мейкап".Ранее суд отправил под домашний арест Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема.Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что блогеры Артём и Валерия (Лерчек) Чекалины и их партнёр по бизнесу подозреваются в том, что с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).
https://ria.ru/20241004/chekalin-1976431763.html
https://ria.ru/20241004/lerchek-1976441751.html
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артем чекалин, валерия чекалина, происшествия, россия, москва, ирина волк
Артем Чекалин, Валерия Чекалина, Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк
Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела Чекалиных

Суд отправил под домашний арест бизнес-партнера Чекалиных — Романа Вишняка

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБизнес-партнер Валерии и Артема Чекалиных Роман Вишняк, обвиняемый в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов
Бизнес-партнер Валерии и Артема Чекалиных Роман Вишняк, обвиняемый в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бизнес-партнер Валерии и Артема Чекалиных Роман Вишняк, обвиняемый в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест соучредителя компании по продаже косметики Романа Вишняка, обвиняемого по делу блогеров Артема и Валерии Чекалиных о незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Вишняка меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласил решение судья.
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Срок домашнего ареста установлен до 26 ноября.
Согласно материалам дела, Вишняк - соучредитель фирмы Артема Чекалина ООО "Лейтик мейкап".
Ранее суд отправил под домашний арест Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что блогеры Артём и Валерия (Лерчек) Чекалины и их партнёр по бизнесу подозреваются в том, что с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).
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Артем ЧекалинВалерия ЧекалинаПроисшествияРоссияМоскваИрина Волк
 
 
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