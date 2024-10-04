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Защита обжаловала арест и.о. вице-премьера Башкирии по делу о взятке - РИА Новости, 04.10.2024
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18:47 04.10.2024 (обновлено: 18:49 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/arest-1976433209.html
Защита обжаловала арест и.о. вице-премьера Башкирии по делу о взятке
Защита обжаловала арест и.о. вице-премьера Башкирии по делу о взятке - РИА Новости, 04.10.2024
Защита обжаловала арест и.о. вице-премьера Башкирии по делу о взятке
В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на арест исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева по делу о получении взятки на 37... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T18:47
2024-10-04T18:49
происшествия
республика башкортостан
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на арест исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева по делу о получении взятки на 37 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства.Главное следственное управление СК РФ возбудило против Марзаева уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Басманный суд Москвы 1 октября арестовал чиновника на срок до 30 ноября.По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Посредником выступил экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов.Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В июне Верховный суд Башкирии по просьбе прокуратуры перевел его под домашний арест.Согласно положению части 6 статьи 290 УК РФ, Марзаеву грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20241001/delo-1975785252.html
республика башкортостан
россия
москва
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происшествия, республика башкортостан, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Башкортостан, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Защита обжаловала арест и.о. вице-премьера Башкирии по делу о взятке

Арест и.о. вице-премьера Башкирии по делу о взятке на 37 млн рублей обжаловали

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлан Марзаев в суде
Алан Марзаев в суде - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Алан Марзаев в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на арест исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева по делу о получении взятки на 37 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
«
"В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства.
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Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
24 апреля, 12:43
Главное следственное управление СК РФ возбудило против Марзаева уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Басманный суд Москвы 1 октября арестовал чиновника на срок до 30 ноября.
По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Посредником выступил экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов.
Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В июне Верховный суд Башкирии по просьбе прокуратуры перевел его под домашний арест.
Согласно положению части 6 статьи 290 УК РФ, Марзаеву грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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1 октября, 17:33
 
ПроисшествияРеспублика БашкортостанРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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