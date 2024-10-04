https://ria.ru/20241004/arest-1976406687.html

Суд продлил арест полковнику Пешкову

Суд продлил арест полковнику Пешкову - РИА Новости, 04.10.2024

Суд продлил арест полковнику Пешкову

Бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову продлен арест по делу о присвоении или растрате, сообщили РИА... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:29

2024-10-04T16:29

2024-10-04T16:29

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1976406687.jpg?1728048571

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову продлен арест по делу о присвоении или растрате, сообщили РИА Новости в 235-м Гарнизонном военном суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Пешкову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 декабря", - рассказал собеседник агентства. Пешкову предъявлено обвинение по статье УК РФ о присвоении или растрате.

https://ria.ru/20240521/moshennichestvo-1947465506.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия