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Суд продлил арест полковнику Пешкову - РИА Новости, 04.10.2024
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16:29 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/arest-1976406687.html
Суд продлил арест полковнику Пешкову
Суд продлил арест полковнику Пешкову - РИА Новости, 04.10.2024
Суд продлил арест полковнику Пешкову
Бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову продлен арест по делу о присвоении или растрате, сообщили РИА... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:29
2024-10-04T16:29
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1976406687.jpg?1728048571
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову продлен арест по делу о присвоении или растрате, сообщили РИА Новости в 235-м Гарнизонном военном суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Пешкову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 декабря", - рассказал собеседник агентства. Пешкову предъявлено обвинение по статье УК РФ о присвоении или растрате.
https://ria.ru/20240521/moshennichestvo-1947465506.html
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Суд продлил арест полковнику Пешкову

Полковнику Пешкову продлили арест по делу о присвоении или растрате

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову продлен арест по делу о присвоении или растрате, сообщили РИА Новости в 235-м Гарнизонном военном суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Пешкову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 декабря", - рассказал собеседник агентства.
Пешкову предъявлено обвинение по статье УК РФ о присвоении или растрате.
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