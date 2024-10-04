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Суд арестовал имущество родственников фигурантов дела о бронежилетах - РИА Новости, 04.10.2024
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04:23 04.10.2024 (обновлено: 10:12 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/arest-1976287547.html
Суд арестовал имущество родственников фигурантов дела о бронежилетах
Суд арестовал имущество родственников фигурантов дела о бронежилетах - РИА Новости, 04.10.2024
Суд арестовал имущество родственников фигурантов дела о бронежилетах
Столичный суд наложил арест на имущество родственников фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T04:23
2024-10-04T10:12
происшествия
россия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Столичный суд наложил арест на имущество родственников фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.&quot;Суд полагает, что имущество, на которое наложен арест, было приобретено и оформлено на близких лиц с целью его сокрытия от обращения на него взысканий в случае постановления по делу обвинительного приговора&quot;, — говорится в документе, который есть в распоряжении агентства.Так, родному брату одной из обвиняемых принадлежит жилое помещение площадью 50,3 квадратных метра, а супруга другого фигуранта владеет земельным участком, двумя жилыми помещениями в 20,9 и 40,1 "квадрата" и автомобилем. Следствие считает, что эти объекты недвижимости купили вскоре после совершения преступлений фигурантами дела.По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" похитили денежные средства, выделенные Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.Генеральному директору ООО "ГК "Пикет" Андрею Есипову, а также финансовому директору Виктории Антоновой вменяют статьи о крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) и даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК). Еще один фигурант дела — Михаил Кальченко — обвиняется только в мошенничестве. Позже в деле появились новые фигуранты: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
https://ria.ru/20240913/akhmedov-1972446932.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Суд арестовал имущество родственников фигурантов дела о бронежилетах

Суд арестовал имущество родственников фигурантов дела о бронежилетах для армии

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Столичный суд наложил арест на имущество родственников фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«

"Суд полагает, что имущество, на которое наложен арест, было приобретено и оформлено на близких лиц с целью его сокрытия от обращения на него взысканий в случае постановления по делу обвинительного приговора", — говорится в документе, который есть в распоряжении агентства.

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Так, родному брату одной из обвиняемых принадлежит жилое помещение площадью 50,3 квадратных метра, а супруга другого фигуранта владеет земельным участком, двумя жилыми помещениями в 20,9 и 40,1 "квадрата" и автомобилем. Следствие считает, что эти объекты недвижимости купили вскоре после совершения преступлений фигурантами дела.
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" похитили денежные средства, выделенные Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
Генеральному директору ООО "ГК "Пикет" Андрею Есипову, а также финансовому директору Виктории Антоновой вменяют статьи о крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) и даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК). Еще один фигурант дела — Михаил Кальченко — обвиняется только в мошенничестве.
Позже в деле появились новые фигуранты: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
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