https://ria.ru/20241004/arest-1976285213.html

При обыске по делу о бронежилетах изъяли и арестовали наличные средства

При обыске по делу о бронежилетах изъяли и арестовали наличные средства - РИА Новости, 04.10.2024

При обыске по делу о бронежилетах изъяли и арестовали наличные средства

При проведении обыска в офисе ООО ГК "Пикет" в рамках расследования дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии обнаружили и изъяли... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T02:59

2024-10-04T02:59

2024-10-04T02:59

россия

происшествия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. При проведении обыска в офисе ООО ГК "Пикет" в рамках расследования дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии обнаружили и изъяли наличные денежные средства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В ходе обыска в офисе ООО ГК "Пикет", единственным учредителем и генеральным директором которого является обвиняемый (Андрей Есипов - ред.), обнаружены и изъяты денежные средства наличными… Басманным районным судом разрешено наложение ареста", - сказано в предоставленных документах. В документах уточняется, что основаниями для наложения ареста на денежные средства ООО "ГК "Пикет" послужили фактические основания полагать, что изъятые денежные средства "получены преступным путем – в качестве оплаты за реализацию контракта". Сумма изъятых денежных средств не уточняется. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Из документов следует, что генеральному директору ООО ГК "Пикет" Андрею Есипову, а также финансовому директору Виктории Антоновой вменяют статьи о крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Ещё одному фигуранту дела - Михаилу Кальченко - вменяют только мошенничество. Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

https://ria.ru/20241004/chasy-1976285078.html

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россия, происшествия