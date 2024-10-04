Посол Антонов прокомментировал освобождение Угледара
Антонов: взятие Угледара подтвердило, что поставки оружия Киеву не имеют смысла
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУгледар после освобождения российской армией
Угледар после освобождения российской армией . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Освобождение Угледара демонстрирует бессмысленность поставок американского оружия Киеву, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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"Освобождение Угледара - еще одно подтверждение того, что бесконечные поставки Киеву оружия за счет американского налогоплательщика не имеют смысла. Однако угомониться здесь не хотят. Очевидно, что и дальше Вашингтон будет толкать украинских деятелей на безумные провокации. Давно пора понять, что такие усилия тщетны и ведут лишь к дополнительным многочисленным жертвам", - говорится в распространенном комментарии Антонова.
Он подчеркнул, что "взятие Угледара - впечатляющая победа российского духа и мощи наших вооружений".
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"Сделан очередной важный шаг для реализации специальной военной операции. Не за горами и другие успехи. Тем более, что фронт трещит и уверенно продвигается на Запад. Представители администрации молчат, поскольку признать крах своей идеи о стратегическом поражении России для них - невозможно", - добавил посол.
"Хваленые американские машины и установки перемалываются, сжигаются, либо оказываются в руках наших солдат, как это произошло с БМП "Брэдли" в ходе бегства ВСУ и наймитов из Угледара. Или истребителем F -16, сбитым собственными силами ПВО. Для нас очевидно, что враг будет разбит и победа будет за Россией. Западный "проект Украина" - бесперспективен и лишь наносит смертельный удар по столь нужной всем международной безопасности", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.