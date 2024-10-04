Рейтинг@Mail.ru
Посол Антонов прокомментировал освобождение Угледара - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:33 04.10.2024 (обновлено: 23:48 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/antonov-1976462720.html
Посол Антонов прокомментировал освобождение Угледара
Посол Антонов прокомментировал освобождение Угледара - РИА Новости, 04.10.2024
Посол Антонов прокомментировал освобождение Угледара
Освобождение Угледара демонстрирует бессмысленность поставок американского оружия Киеву, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T23:33
2024-10-04T23:48
специальная военная операция на украине
в мире
киев
вооруженные силы рф
анатолий антонов
украина
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976337654_0:140:1659:1073_1920x0_80_0_0_7bb7e16b1aa1d97fed3f91e2a4f4f60d.jpg
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Освобождение Угледара демонстрирует бессмысленность поставок американского оружия Киеву, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Освобождение Угледара - еще одно подтверждение того, что бесконечные поставки Киеву оружия за счет американского налогоплательщика не имеют смысла. Однако угомониться здесь не хотят. Очевидно, что и дальше Вашингтон будет толкать украинских деятелей на безумные провокации. Давно пора понять, что такие усилия тщетны и ведут лишь к дополнительным многочисленным жертвам", - говорится в распространенном комментарии Антонова.Он подчеркнул, что "взятие Угледара - впечатляющая победа российского духа и мощи наших вооружений"."Сделан очередной важный шаг для реализации специальной военной операции. Не за горами и другие успехи. Тем более, что фронт трещит и уверенно продвигается на Запад. Представители администрации молчат, поскольку признать крах своей идеи о стратегическом поражении России для них - невозможно", - добавил посол."Хваленые американские машины и установки перемалываются, сжигаются, либо оказываются в руках наших солдат, как это произошло с БМП "Брэдли" в ходе бегства ВСУ и наймитов из Угледара. Или истребителем F -16, сбитым собственными силами ПВО. Для нас очевидно, что враг будет разбит и победа будет за Россией. Западный "проект Украина" - бесперспективен и лишь наносит смертельный удар по столь нужной всем международной безопасности", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976231223.html
https://ria.ru/20241004/komandir-1976456681.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976337654_224:0:1655:1073_1920x0_80_0_0_3c44632e3f2cba1b6bf251a5df26b103.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, вооруженные силы рф, анатолий антонов, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы РФ, Анатолий Антонов, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Посол Антонов прокомментировал освобождение Угледара

Антонов: взятие Угледара подтвердило, что поставки оружия Киеву не имеют смысла

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУгледар после освобождения российской армией
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Угледар после освобождения российской армией . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Освобождение Угледара демонстрирует бессмысленность поставок американского оружия Киеву, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Освобождение Угледара - еще одно подтверждение того, что бесконечные поставки Киеву оружия за счет американского налогоплательщика не имеют смысла. Однако угомониться здесь не хотят. Очевидно, что и дальше Вашингтон будет толкать украинских деятелей на безумные провокации. Давно пора понять, что такие усилия тщетны и ведут лишь к дополнительным многочисленным жертвам", - говорится в распространенном комментарии Антонова.
Вид с воздуха на Угледар - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Российские военные рассказали о неприятном секрете ВСУ в Угледаре
Вчера, 05:00
Он подчеркнул, что "взятие Угледара - впечатляющая победа российского духа и мощи наших вооружений".
«
"Сделан очередной важный шаг для реализации специальной военной операции. Не за горами и другие успехи. Тем более, что фронт трещит и уверенно продвигается на Запад. Представители администрации молчат, поскольку признать крах своей идеи о стратегическом поражении России для них - невозможно", - добавил посол.
"Хваленые американские машины и установки перемалываются, сжигаются, либо оказываются в руках наших солдат, как это произошло с БМП "Брэдли" в ходе бегства ВСУ и наймитов из Угледара. Или истребителем F -16, сбитым собственными силами ПВО. Для нас очевидно, что враг будет разбит и победа будет за Россией. Западный "проект Украина" - бесперспективен и лишь наносит смертельный удар по столь нужной всем международной безопасности", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Командир ВСУ застрелился после бегства батальона под Угледаром
Вчера, 22:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВооруженные силы РФАнатолий АнтоновУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала