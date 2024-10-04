https://ria.ru/20241004/antonov-1976462720.html

Посол Антонов прокомментировал освобождение Угледара

Посол Антонов прокомментировал освобождение Угледара - РИА Новости, 04.10.2024

Посол Антонов прокомментировал освобождение Угледара

Освобождение Угледара демонстрирует бессмысленность поставок американского оружия Киеву, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T23:33

2024-10-04T23:33

2024-10-04T23:48

специальная военная операция на украине

в мире

киев

вооруженные силы рф

анатолий антонов

украина

вооруженные силы украины

россия

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Освобождение Угледара демонстрирует бессмысленность поставок американского оружия Киеву, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Освобождение Угледара - еще одно подтверждение того, что бесконечные поставки Киеву оружия за счет американского налогоплательщика не имеют смысла. Однако угомониться здесь не хотят. Очевидно, что и дальше Вашингтон будет толкать украинских деятелей на безумные провокации. Давно пора понять, что такие усилия тщетны и ведут лишь к дополнительным многочисленным жертвам", - говорится в распространенном комментарии Антонова.Он подчеркнул, что "взятие Угледара - впечатляющая победа российского духа и мощи наших вооружений"."Сделан очередной важный шаг для реализации специальной военной операции. Не за горами и другие успехи. Тем более, что фронт трещит и уверенно продвигается на Запад. Представители администрации молчат, поскольку признать крах своей идеи о стратегическом поражении России для них - невозможно", - добавил посол."Хваленые американские машины и установки перемалываются, сжигаются, либо оказываются в руках наших солдат, как это произошло с БМП "Брэдли" в ходе бегства ВСУ и наймитов из Угледара. Или истребителем F -16, сбитым собственными силами ПВО. Для нас очевидно, что враг будет разбит и победа будет за Россией. Западный "проект Украина" - бесперспективен и лишь наносит смертельный удар по столь нужной всем международной безопасности", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

https://ria.ru/20241004/ugledar-1976231223.html

https://ria.ru/20241004/komandir-1976456681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, вооруженные силы рф, анатолий антонов, украина, вооруженные силы украины, россия