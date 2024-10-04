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США прокладывают дорогу к ядерному конфликту, заявил Антонов - РИА Новости, 04.10.2024
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01:46 04.10.2024 (обновлено: 01:52 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/antonov-1976283768.html
США прокладывают дорогу к ядерному конфликту, заявил Антонов
США прокладывают дорогу к ядерному конфликту, заявил Антонов - РИА Новости, 04.10.2024
США прокладывают дорогу к ядерному конфликту, заявил Антонов
США, поощряя Украину бить американским оружием вглубь России, прокладывают дорогу к ядерному конфликту, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T01:46
2024-10-04T01:52
анатолий антонов
владимир путин
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нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. США, поощряя Украину бить американским оружием вглубь России, прокладывают дорогу к ядерному конфликту, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Я вынужден опять вновь напомнить о возможном решении Соединенных Штатов Америки поощрять украинцев бить дальнобойными американскими системами вглубь российской территории. Это серьезный шаг не просто на эскалацию, это дорога, которую администрация прокладывает к ядерному конфликту", - сказал Антонов в передаче "Большая игра" на Первом канале. Он подчеркнул, что нужно сделать все для того, чтобы избежать ядерного конфликта, поскольку в таком конфликте не будет победителей. "Ответственность за такое решение несут центры принятия решений, которые в том числе находятся здесь", - заключил дипломат. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240917/antonov-1973289501.html
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анатолий антонов, владимир путин, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, россия, украина, сша
Анатолий Антонов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, США
США прокладывают дорогу к ядерному конфликту, заявил Антонов

Антонов: США, поощряя Киев бить вглубь России, ведут к ядерному конфликту

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. США, поощряя Украину бить американским оружием вглубь России, прокладывают дорогу к ядерному конфликту, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Я вынужден опять вновь напомнить о возможном решении Соединенных Штатов Америки поощрять украинцев бить дальнобойными американскими системами вглубь российской территории. Это серьезный шаг не просто на эскалацию, это дорога, которую администрация прокладывает к ядерному конфликту", - сказал Антонов в передаче "Большая игра" на Первом канале.
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Он подчеркнул, что нужно сделать все для того, чтобы избежать ядерного конфликта, поскольку в таком конфликте не будет победителей.
"Ответственность за такое решение несут центры принятия решений, которые в том числе находятся здесь", - заключил дипломат.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
AP удалило абзац о разрешении Байдена на удары вглубь России после выборов
1 октября, 18:53
 
Анатолий АнтоновВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаСША
 
 
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