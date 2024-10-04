США прокладывают дорогу к ядерному конфликту, заявил Антонов
Антонов: США, поощряя Киев бить вглубь России, ведут к ядерному конфликту
© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. США, поощряя Украину бить американским оружием вглубь России, прокладывают дорогу к ядерному конфликту, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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"Я вынужден опять вновь напомнить о возможном решении Соединенных Штатов Америки поощрять украинцев бить дальнобойными американскими системами вглубь российской территории. Это серьезный шаг не просто на эскалацию, это дорога, которую администрация прокладывает к ядерному конфликту", - сказал Антонов в передаче "Большая игра" на Первом канале.
Он подчеркнул, что нужно сделать все для того, чтобы избежать ядерного конфликта, поскольку в таком конфликте не будет победителей.
"Ответственность за такое решение несут центры принятия решений, которые в том числе находятся здесь", - заключил дипломат.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".