https://ria.ru/20241004/antonov-1976283768.html

США прокладывают дорогу к ядерному конфликту, заявил Антонов

США прокладывают дорогу к ядерному конфликту, заявил Антонов - РИА Новости, 04.10.2024

США прокладывают дорогу к ядерному конфликту, заявил Антонов

США, поощряя Украину бить американским оружием вглубь России, прокладывают дорогу к ядерному конфликту, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T01:46

2024-10-04T01:46

2024-10-04T01:52

анатолий антонов

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. США, поощряя Украину бить американским оружием вглубь России, прокладывают дорогу к ядерному конфликту, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Я вынужден опять вновь напомнить о возможном решении Соединенных Штатов Америки поощрять украинцев бить дальнобойными американскими системами вглубь российской территории. Это серьезный шаг не просто на эскалацию, это дорога, которую администрация прокладывает к ядерному конфликту", - сказал Антонов в передаче "Большая игра" на Первом канале. Он подчеркнул, что нужно сделать все для того, чтобы избежать ядерного конфликта, поскольку в таком конфликте не будет победителей. "Ответственность за такое решение несут центры принятия решений, которые в том числе находятся здесь", - заключил дипломат. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240917/antonov-1973289501.html

https://ria.ru/20241001/bayden-1975801655.html

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анатолий антонов, владимир путин, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, россия, украина, сша