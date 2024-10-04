https://ria.ru/20241004/altay-1976344637.html
Аэропорт Горно-Алтайска сможет стать международным
Аэропорт Горно-Алтайска сможет стать международным - РИА Новости, 04.10.2024
Аэропорт Горно-Алтайска сможет стать международным
Аэропорт Горно-Алтайска сможет стать международным, сообщила пресс-служба правительства Республики Алтай. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:29
2024-10-04T12:29
2024-10-04T12:29
горно-алтайск
республика алтай
россия
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39784/29/397842912_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_86ee3b751162fe55fc82593ed715c343.jpg
БАРНАУЛ, 4 окт – РИА Новости. Аэропорт Горно-Алтайска сможет стать международным, сообщила пресс-служба правительства Республики Алтай. "Сейчас идет проектирование (аэропорта - ред.), преобразования уже начались. Пассажиропоток будет составлять 1,2 миллиона человек, полосу мы также расширяем на 500 метров. Уже получили в этом году разрешение от правительства России переоформить аэропорт на международный уровень. Сейчас проходим все необходимые мероприятия", - цитирует пресс-служба управляющего директора департамента строительства Сбербанка, председателя совета директоров всесезонного курорта "Манжерок" Ивана Морозова. Сообщается, что по планам строительство аэропорта и реконструкция инфраструктуры закончится в 2027 году.
https://ria.ru/20240725/sber-1961855155.html
горно-алтайск
республика алтай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39784/29/397842912_75:0:1440:1024_1920x0_80_0_0_f92d703c97e0f0997ba4cfc1699c6270.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горно-алтайск, республика алтай, россия, сбербанк россии
Горно-Алтайск, Республика Алтай, Россия, Сбербанк России
Аэропорт Горно-Алтайска сможет стать международным
Аэропорт Горно-Алтайска сможет стать международным, преобразования уже начались