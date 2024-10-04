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Аэропорт Горно-Алтайска сможет стать международным - РИА Новости, 04.10.2024
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12:29 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/altay-1976344637.html
Аэропорт Горно-Алтайска сможет стать международным
Аэропорт Горно-Алтайска сможет стать международным - РИА Новости, 04.10.2024
Аэропорт Горно-Алтайска сможет стать международным
Аэропорт Горно-Алтайска сможет стать международным, сообщила пресс-служба правительства Республики Алтай. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:29
2024-10-04T12:29
горно-алтайск
республика алтай
россия
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БАРНАУЛ, 4 окт – РИА Новости. Аэропорт Горно-Алтайска сможет стать международным, сообщила пресс-служба правительства Республики Алтай. "Сейчас идет проектирование (аэропорта - ред.), преобразования уже начались. Пассажиропоток будет составлять 1,2 миллиона человек, полосу мы также расширяем на 500 метров. Уже получили в этом году разрешение от правительства России переоформить аэропорт на международный уровень. Сейчас проходим все необходимые мероприятия", - цитирует пресс-служба управляющего директора департамента строительства Сбербанка, председателя совета директоров всесезонного курорта "Манжерок" Ивана Морозова. Сообщается, что по планам строительство аэропорта и реконструкция инфраструктуры закончится в 2027 году.
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горно-алтайск
республика алтай
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горно-алтайск, республика алтай, россия, сбербанк россии
Горно-Алтайск, Республика Алтай, Россия, Сбербанк России
Аэропорт Горно-Алтайска сможет стать международным

Аэропорт Горно-Алтайска сможет стать международным, преобразования уже начались

© РИА Новости / Елена КозловаАэропорт Горно-Алтайска
Аэропорт Горно-Алтайска - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Елена Козлова
Аэропорт Горно-Алтайска. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 4 окт – РИА Новости. Аэропорт Горно-Алтайска сможет стать международным, сообщила пресс-служба правительства Республики Алтай.
"Сейчас идет проектирование (аэропорта - ред.), преобразования уже начались. Пассажиропоток будет составлять 1,2 миллиона человек, полосу мы также расширяем на 500 метров. Уже получили в этом году разрешение от правительства России переоформить аэропорт на международный уровень. Сейчас проходим все необходимые мероприятия", - цитирует пресс-служба управляющего директора департамента строительства Сбербанка, председателя совета директоров всесезонного курорта "Манжерок" Ивана Морозова.
Сообщается, что по планам строительство аэропорта и реконструкция инфраструктуры закончится в 2027 году.
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