https://ria.ru/20241004/altay-1976344637.html

Аэропорт Горно-Алтайска сможет стать международным

Аэропорт Горно-Алтайска сможет стать международным - РИА Новости, 04.10.2024

Аэропорт Горно-Алтайска сможет стать международным

Аэропорт Горно-Алтайска сможет стать международным, сообщила пресс-служба правительства Республики Алтай. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:29

2024-10-04T12:29

2024-10-04T12:29

горно-алтайск

республика алтай

россия

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БАРНАУЛ, 4 окт – РИА Новости. Аэропорт Горно-Алтайска сможет стать международным, сообщила пресс-служба правительства Республики Алтай. "Сейчас идет проектирование (аэропорта - ред.), преобразования уже начались. Пассажиропоток будет составлять 1,2 миллиона человек, полосу мы также расширяем на 500 метров. Уже получили в этом году разрешение от правительства России переоформить аэропорт на международный уровень. Сейчас проходим все необходимые мероприятия", - цитирует пресс-служба управляющего директора департамента строительства Сбербанка, председателя совета директоров всесезонного курорта "Манжерок" Ивана Морозова. Сообщается, что по планам строительство аэропорта и реконструкция инфраструктуры закончится в 2027 году.

https://ria.ru/20240725/sber-1961855155.html

горно-алтайск

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горно-алтайск, республика алтай, россия, сбербанк россии