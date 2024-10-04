https://ria.ru/20241004/akhmat-1976290546.html

Бойцы "Ахмата" уничтожили под Суджей ангар с танком ВСУ

Бойцы "Ахмата" уничтожили под Суджей ангар с танком ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024

Бойцы "Ахмата" уничтожили под Суджей ангар с танком ВСУ

Артиллерия и танкисты "Ахмата" при корректировке операторов БПЛА группы командира "Аида" уничтожили ангар с танком и пикапами ВСУ под Суджей в Курской области,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T06:05

2024-10-04T06:05

2024-10-04T09:05

специальная военная операция на украине

суджа

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

валерий герасимов

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976299967_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ee4839aff8abfdc9e65ae49b072d79f2.jpg

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 окт - РИА Новости. Артиллерия и танкисты "Ахмата" при корректировке операторов БПЛА группы командира "Аида" уничтожили ангар с танком и пикапами ВСУ под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец группы с позывным "Москва". Корреспонденты РИА Новости наблюдали за операцией в прямом эфире. Разведка группы "Аида" при помощи БПЛА обнаружила ангар в одном из населенных пунктов близ Суджи, в котором после работы на позициях ВСУ укрывали танк. Туда же, по данным разведки, подвозили и боекомплект к нему. Выбрав момент, когда в ангар заехали еще несколько пикапов, разведчики передали координаты расчету самоходной артустановки и танкистам. При корректировке БПЛА по ангару был нанесен удар. "Было скопление техники в ангаре. Загорелась одно (после удара – ред.), параллельно загорелись и другие. Черный дым обозначает, что горит что-то с топливной массой. Это мы наблюдаем активную работу наших танков", - рассказал боец с позывным "Москва". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,8 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240928/tankisty-1975253533.html

https://ria.ru/20241003/gumpomosch-1976071195.html

суджа

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение ангара с танком и пикапами ВСУ под Суджей в Курской области силами "Ахмата" Артиллерия и танкисты "Ахмата" при корректировке операторов БПЛА группы командира "Аида" уничтожили ангар с танком и пикапами ВСУ под Суджей в Курской области. Корреспонденты РИА Новости наблюдали за операцией в прямом эфире. 2024-10-04T06:05 true PT4M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

суджа, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, валерий герасимов, курская область