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Бойцы "Ахмата" уничтожили под Суджей ангар с танком ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 04.10.2024 (обновлено: 09:05 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/akhmat-1976290546.html
Бойцы "Ахмата" уничтожили под Суджей ангар с танком ВСУ
Бойцы "Ахмата" уничтожили под Суджей ангар с танком ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024
Бойцы "Ахмата" уничтожили под Суджей ангар с танком ВСУ
Артиллерия и танкисты "Ахмата" при корректировке операторов БПЛА группы командира "Аида" уничтожили ангар с танком и пикапами ВСУ под Суджей в Курской области,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T06:05
2024-10-04T09:05
специальная военная операция на украине
суджа
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
валерий герасимов
курская область
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 окт - РИА Новости. Артиллерия и танкисты "Ахмата" при корректировке операторов БПЛА группы командира "Аида" уничтожили ангар с танком и пикапами ВСУ под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец группы с позывным "Москва". Корреспонденты РИА Новости наблюдали за операцией в прямом эфире. Разведка группы "Аида" при помощи БПЛА обнаружила ангар в одном из населенных пунктов близ Суджи, в котором после работы на позициях ВСУ укрывали танк. Туда же, по данным разведки, подвозили и боекомплект к нему. Выбрав момент, когда в ангар заехали еще несколько пикапов, разведчики передали координаты расчету самоходной артустановки и танкистам. При корректировке БПЛА по ангару был нанесен удар. "Было скопление техники в ангаре. Загорелась одно (после удара – ред.), параллельно загорелись и другие. Черный дым обозначает, что горит что-то с топливной массой. Это мы наблюдаем активную работу наших танков", - рассказал боец с позывным "Москва". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,8 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240928/tankisty-1975253533.html
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суджа
россия
курская область
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Уничтожение ангара с танком и пикапами ВСУ под Суджей в Курской области силами "Ахмата"
Артиллерия и танкисты "Ахмата" при корректировке операторов БПЛА группы командира "Аида" уничтожили ангар с танком и пикапами ВСУ под Суджей в Курской области. Корреспонденты РИА Новости наблюдали за операцией в прямом эфире.
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суджа, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, валерий герасимов, курская область
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Курская область
Бойцы "Ахмата" уничтожили под Суджей ангар с танком ВСУ

"Ахмат" уничтожил под Суджей ангар с танком ВСУ, выждав приезда туда пикапов

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 окт - РИА Новости. Артиллерия и танкисты "Ахмата" при корректировке операторов БПЛА группы командира "Аида" уничтожили ангар с танком и пикапами ВСУ под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец группы с позывным "Москва".
Корреспонденты РИА Новости наблюдали за операцией в прямом эфире. Разведка группы "Аида" при помощи БПЛА обнаружила ангар в одном из населенных пунктов близ Суджи, в котором после работы на позициях ВСУ укрывали танк. Туда же, по данным разведки, подвозили и боекомплект к нему. Выбрав момент, когда в ангар заехали еще несколько пикапов, разведчики передали координаты расчету самоходной артустановки и танкистам. При корректировке БПЛА по ангару был нанесен удар.
Российские военные в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Танкисты "Ахмата" уничтожили группу пехоты ВСУ под Суджей
28 сентября, 16:51
"Было скопление техники в ангаре. Загорелась одно (после удара – ред.), параллельно загорелись и другие. Черный дым обозначает, что горит что-то с топливной массой. Это мы наблюдаем активную работу наших танков", - рассказал боец с позывным "Москва".
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,8 тысячи военных, 135 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Бойцы группировки "Север" доставляют гумпомощь жителям Курской области
Вчера, 05:17
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовКурская область
 
 
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