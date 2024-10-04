https://ria.ru/20241004/abc-1976323908.html

СМИ предположили, что произойдет в зоне СВО после крупного поражения ВСУ

СМИ предположили, что произойдет в зоне СВО после крупного поражения ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024

СМИ предположили, что произойдет в зоне СВО после крупного поражения ВСУ

После освобождения Угледара российским военным открыт путь для наступления на другие районы, пишет издание ABC. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:18

2024-10-04T11:18

2024-10-04T11:18

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политика

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. После освобождения Угледара российским военным открыт путь для наступления на другие районы, пишет издание ABC."В результате проведенного наступления российские военные полностью овладели городом, который Россия считает одним из самых мощных украинских укрепрайонов", — говорится в материале.Как указал журналист, после бегства украинских сил из города российским военным теперь открыт путь для наступлений на другие районы.В четверг в Минобороны сообщили, что российские подразделения взяли под контроль город Угледар в ДНР. Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241004/ukraina-1976316086.html

https://ria.ru/20241004/zelenskiy-1976304543.html

угледар

россия

донецкая народная республика

украина

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в мире, угледар, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, политика, украина