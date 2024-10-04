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СМИ предположили, что произойдет в зоне СВО после крупного поражения ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024
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11:18 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/abc-1976323908.html
СМИ предположили, что произойдет в зоне СВО после крупного поражения ВСУ
СМИ предположили, что произойдет в зоне СВО после крупного поражения ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024
СМИ предположили, что произойдет в зоне СВО после крупного поражения ВСУ
После освобождения Угледара российским военным открыт путь для наступления на другие районы, пишет издание ABC. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:18
2024-10-04T11:18
в мире
угледар
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
политика
украина
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. После освобождения Угледара российским военным открыт путь для наступления на другие районы, пишет издание ABC."В результате проведенного наступления российские военные полностью овладели городом, который Россия считает одним из самых мощных украинских укрепрайонов", — говорится в материале.Как указал журналист, после бегства украинских сил из города российским военным теперь открыт путь для наступлений на другие районы.В четверг в Минобороны сообщили, что российские подразделения взяли под контроль город Угледар в ДНР. Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241004/ukraina-1976316086.html
https://ria.ru/20241004/zelenskiy-1976304543.html
угледар
россия
донецкая народная республика
украина
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в мире, угледар, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, политика, украина
В мире, Угледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Политика, Украина
СМИ предположили, что произойдет в зоне СВО после крупного поражения ВСУ

ABC: Угледар открывает ВС России путь для наступления на другие районы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на дороге в районе Угледара
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные на дороге в районе Угледара. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. После освобождения Угледара российским военным открыт путь для наступления на другие районы, пишет издание ABC.
«
"В результате проведенного наступления российские военные полностью овладели городом, который Россия считает одним из самых мощных украинских укрепрайонов", — говорится в материале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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Вчера, 10:36
Как указал журналист, после бегства украинских сил из города российским военным теперь открыт путь для наступлений на другие районы.
В четверг в Минобороны сообщили, что российские подразделения взяли под контроль город Угледар в ДНР. Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу ДонецкМариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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В миреУгледарРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПолитикаУкраина
 
 
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