https://ria.ru/20241003/zhuravel-1976259271.html

Дело обвиняемого в госизмене Журавеля рассмотрит коллегия из трех судей

Дело обвиняемого в госизмене Журавеля рассмотрит коллегия из трех судей - РИА Новости, 03.10.2024

Дело обвиняемого в госизмене Журавеля рассмотрит коллегия из трех судей

Дело обвиняемого в госизмене Никиты Журавеля, отбывающего срок за сожжение Корана в Волгограде, рассмотрит коллегия из трех федеральных судей, следует из... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T20:32

2024-10-03T20:32

2024-10-03T20:32

происшествия

волгоград

россия

волгоградская область

никита журавель

рамзан кадыров

волгоградский областной суд

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873470694_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_1e479627929f996a5e8e857975922bba.jpg

ВОЛГОГРАД, 3 окт – РИА Новости. Дело обвиняемого в госизмене Никиты Журавеля, отбывающего срок за сожжение Корана в Волгограде, рассмотрит коллегия из трех федеральных судей, следует из карточки дела на сайте Волгоградского областного суда. В четверг Генпрокуратура РФ сообщила, что утверждено обвинительное заключение по новому уголовному делу против Журавеля, возбужденному по статье о госизмене. По версии следствия, он передал СБУ видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года. Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, новое дело Журавеля поступило в Волгоградский областной суд. "Рассматривается коллегией из трех федеральных судей", - сообщается на сайте суда. Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.

https://ria.ru/20241003/zhuravel-1976109407.html

волгоград

россия

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, никита журавель, рамзан кадыров, волгоградский областной суд, генеральная прокуратура рф, служба безопасности украины