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Дело обвиняемого в госизмене Журавеля рассмотрит коллегия из трех судей - РИА Новости, 03.10.2024
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20:32 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/zhuravel-1976259271.html
Дело обвиняемого в госизмене Журавеля рассмотрит коллегия из трех судей
Дело обвиняемого в госизмене Журавеля рассмотрит коллегия из трех судей - РИА Новости, 03.10.2024
Дело обвиняемого в госизмене Журавеля рассмотрит коллегия из трех судей
Дело обвиняемого в госизмене Никиты Журавеля, отбывающего срок за сожжение Корана в Волгограде, рассмотрит коллегия из трех федеральных судей, следует из... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T20:32
2024-10-03T20:32
происшествия
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никита журавель
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волгоградский областной суд
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ВОЛГОГРАД, 3 окт – РИА Новости. Дело обвиняемого в госизмене Никиты Журавеля, отбывающего срок за сожжение Корана в Волгограде, рассмотрит коллегия из трех федеральных судей, следует из карточки дела на сайте Волгоградского областного суда. В четверг Генпрокуратура РФ сообщила, что утверждено обвинительное заключение по новому уголовному делу против Журавеля, возбужденному по статье о госизмене. По версии следствия, он передал СБУ видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года. Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, новое дело Журавеля поступило в Волгоградский областной суд. "Рассматривается коллегией из трех федеральных судей", - сообщается на сайте суда. Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, никита журавель, рамзан кадыров, волгоградский областной суд, генеральная прокуратура рф, служба безопасности украины
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, Никита Журавель, Рамзан Кадыров, Волгоградский областной суд, Генеральная прокуратура РФ, Служба безопасности Украины
Дело обвиняемого в госизмене Журавеля рассмотрит коллегия из трех судей

В Волгограде рассмотрят дело сжегшего Коран Журавеля, обвиняемого в госизмене

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкНикита Журавель
Никита Журавель - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Никита Журавель. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 3 окт – РИА Новости. Дело обвиняемого в госизмене Никиты Журавеля, отбывающего срок за сожжение Корана в Волгограде, рассмотрит коллегия из трех федеральных судей, следует из карточки дела на сайте Волгоградского областного суда.
В четверг Генпрокуратура РФ сообщила, что утверждено обвинительное заключение по новому уголовному делу против Журавеля, возбужденному по статье о госизмене. По версии следствия, он передал СБУ видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года. Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, новое дело Журавеля поступило в Волгоградский областной суд.
«
"Рассматривается коллегией из трех федеральных судей", - сообщается на сайте суда.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
Никита Журавель - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Адвокат сжегшего Коран Журавеля не будет представлять его интересы в суде
Вчера, 11:26
 
ПроисшествияВолгоградРоссияВолгоградская областьНикита ЖуравельРамзан КадыровВолгоградский областной судГенеральная прокуратура РФСлужба безопасности Украины
 
 
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