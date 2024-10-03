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Адвокат сжегшего Коран Журавеля не будет представлять его интересы в суде
Адвокат сжегшего Коран Журавеля не будет представлять его интересы в суде - РИА Новости, 03.10.2024
Адвокат сжегшего Коран Журавеля не будет представлять его интересы в суде
Адвокат осужденного Никиты Журавеля Юлия Антонова сообщила РИА Новости, что не представляет его интересы в суде по новому делу о госизмене. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:26
2024-10-03T11:26
2024-10-03T11:26
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ВОЛГОГРАД, 3 окт – РИА Новости. Адвокат осужденного Никиты Журавеля Юлия Антонова сообщила РИА Новости, что не представляет его интересы в суде по новому делу о госизмене. В четверг Генпрокуратура РФ сообщила, что утверждено обвинительное заключение по новому уголовному делу осужденного Журавеля, возбужденного по статье "государственная измена" за то, что он передал СБУ видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года. Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, новое дело Журавеля поступило в Волгоградский областной суд. "Я не представляю интересы Никиты по этому делу и поэтому никакой информации не имею", - сообщила РИА Новости Антонова. Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного Журавеля, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
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происшествия, россия, волгоградская область, волгоград, никита журавель, рамзан кадыров, генеральная прокуратура рф, служба безопасности украины, волгоградский областной суд
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Волгоград, Никита Журавель, Рамзан Кадыров, Генеральная прокуратура РФ, Служба безопасности Украины, Волгоградский областной суд
Адвокат сжегшего Коран Журавеля не будет представлять его интересы в суде
Адвокат Журавеля Антонова не представляет его в суде по новому делу о госизмене