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Журавель отказался обжаловать приговор по делу о сожжении Корана - РИА Новости, 03.10.2024
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11:21 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/zhuravel-1976108230.html
Журавель отказался обжаловать приговор по делу о сожжении Корана
Журавель отказался обжаловать приговор по делу о сожжении Корана - РИА Новости, 03.10.2024
Журавель отказался обжаловать приговор по делу о сожжении Корана
Осужденный за сожжение Корана Никита Журавель в итоге отказался обжаловать приговор суда, сообщила РИА Новости его бывший адвокат Юлия Антонова. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:21
2024-10-03T11:21
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 3 окт – РИА Новости. Осужденный за сожжение Корана Никита Журавель в итоге отказался обжаловать приговор суда, сообщила РИА Новости его бывший адвокат Юлия Антонова. Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. Вскоре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного Журавеля, и признался, что гордится поступком сына. В феврале суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии. "Моя работа по делу закончена. Приговор состоялся еще в феврале, Никита обжаловать его не захотел", - сказала Антонова. В четверг Генпрокуратура РФ сообщила, что утверждено обвинительное заключение по новому уголовному делу против Журавеля, возбужденному по статье о госизмене. По версии следствия, он передал СБУ видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года. Дело рассмотрит Волгоградский областной суд.
https://ria.ru/20240227/zhuravel-1929756400.html
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происшествия, россия, волгоград, грозный, никита журавель, рамзан кадыров, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Волгоград, Грозный, Никита Журавель, Рамзан Кадыров, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
Журавель отказался обжаловать приговор по делу о сожжении Корана

Журавель отказался обжаловать приговор по делу о госизмене после сожжения Корана

© РИА НовостиНикита Журавель во время приговора
Никита Журавель во время приговора - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости
Никита Журавель во время приговора. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 3 окт – РИА Новости. Осужденный за сожжение Корана Никита Журавель в итоге отказался обжаловать приговор суда, сообщила РИА Новости его бывший адвокат Юлия Антонова.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. Вскоре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного Журавеля, и признался, что гордится поступком сына. В феврале суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
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"Моя работа по делу закончена. Приговор состоялся еще в феврале, Никита обжаловать его не захотел", - сказала Антонова.
В четверг Генпрокуратура РФ сообщила, что утверждено обвинительное заключение по новому уголовному делу против Журавеля, возбужденному по статье о госизмене. По версии следствия, он передал СБУ видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года. Дело рассмотрит Волгоградский областной суд.
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ПроисшествияРоссияВолгоградГрозныйНикита ЖуравельРамзан КадыровСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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