Журавель отказался обжаловать приговор по делу о сожжении Корана
Журавель отказался обжаловать приговор по делу о госизмене после сожжения Корана
© РИА НовостиНикита Журавель во время приговора
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Никита Журавель во время приговора. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 3 окт – РИА Новости. Осужденный за сожжение Корана Никита Журавель в итоге отказался обжаловать приговор суда, сообщила РИА Новости его бывший адвокат Юлия Антонова.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. Вскоре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного Журавеля, и признался, что гордится поступком сына. В феврале суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
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"Моя работа по делу закончена. Приговор состоялся еще в феврале, Никита обжаловать его не захотел", - сказала Антонова.
В четверг Генпрокуратура РФ сообщила, что утверждено обвинительное заключение по новому уголовному делу против Журавеля, возбужденному по статье о госизмене. По версии следствия, он передал СБУ видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года. Дело рассмотрит Волгоградский областной суд.