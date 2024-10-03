https://ria.ru/20241003/zhuravel-1976108230.html

Журавель отказался обжаловать приговор по делу о сожжении Корана

Журавель отказался обжаловать приговор по делу о сожжении Корана - РИА Новости, 03.10.2024

Журавель отказался обжаловать приговор по делу о сожжении Корана

Осужденный за сожжение Корана Никита Журавель в итоге отказался обжаловать приговор суда, сообщила РИА Новости его бывший адвокат Юлия Антонова. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:21

2024-10-03T11:21

2024-10-03T11:21

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волгоград

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никита журавель

рамзан кадыров

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

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ВОЛГОГРАД, 3 окт – РИА Новости. Осужденный за сожжение Корана Никита Журавель в итоге отказался обжаловать приговор суда, сообщила РИА Новости его бывший адвокат Юлия Антонова. Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. Вскоре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного Журавеля, и признался, что гордится поступком сына. В феврале суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии. "Моя работа по делу закончена. Приговор состоялся еще в феврале, Никита обжаловать его не захотел", - сказала Антонова. В четверг Генпрокуратура РФ сообщила, что утверждено обвинительное заключение по новому уголовному делу против Журавеля, возбужденному по статье о госизмене. По версии следствия, он передал СБУ видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года. Дело рассмотрит Волгоградский областной суд.

https://ria.ru/20240227/zhuravel-1929756400.html

https://ria.ru/20240227/zhuravel-1929724704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, волгоград, грозный, никита журавель, рамзан кадыров, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф