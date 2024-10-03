https://ria.ru/20241003/zhoga-1976215471.html

В Совфеде назвали Жогу настоящим патриотом

В Совфеде назвали Жогу настоящим патриотом - РИА Новости, 03.10.2024

В Совфеде назвали Жогу настоящим патриотом

Назначенного полпредом президента в Уральском федеральном округе Артема Жогу всегда отличали принципиальность, умение погрузиться в суть проблемы, отзывчивость... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:59

2024-10-03T16:59

2024-10-03T16:59

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артем жога

александр волошин

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единая россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Назначенного полпредом президента в Уральском федеральном округе Артема Жогу всегда отличали принципиальность, умение погрузиться в суть проблемы, отзывчивость по отношению к людям, заявили сенаторы от ДНР Александр Волошин и Наталья Никонорова. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Жогу своим полномочным представителем в УрФО. "Артём Жога - это тот человек, про которого можно с уверенностью сказать: он - настоящий патриот своей Родины. Жители Донбасса не понаслышке знают, сколько он сделал для развития нашего региона", - написал в своем Telegram-канале сенатор от ДНР Александр Волошин. Политик отметил высокие личные качества нового полпреда президента – его погруженность в вопросы, небезразличие, наличие твердой, принципиальной позиции, отзывчивость. "Всё это я мог лично наблюдать за время нашей совместной работы", - добавил Волошин. Он пожелал Жоге плодотворной работы на новом месте. "Уверен, что опыт службы, твердый донбасский характер и любовь к Родине станут залогом успеха на новой должности", - подчеркнул законодатель. Сенатор от региона Наталья Никонорова заявила, что Жога с первых дней украинской вооруженной агрессии вступил в ряды ополченцев, после гибели сына Владимира - командира легендарного батальона "Спарта", Жога взял руководство в свои руки. "В 2023 году Артем Владимирович был избран депутатом республиканского парламента от партии "Единая Россия", занимал позицию сопредседателя предвыборного штаба (президента РФ - ред.) Владимира Путина", - написала политик в своем Telegram-канале. Она также отметила выдающиеся человеческие качества, профессионализм, любовь к Родине, присущие Артему Жоге. "От всей души поздравляю с заслуженным назначением и желаю успехов на новой должности", - написала Никонорова.

https://ria.ru/20241003/zhoga-1976079959.html

https://ria.ru/20241003/zhoga-1976086762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, донецкая народная республика, россия, донбасс, артем жога, александр волошин, наталья никонорова, единая россия