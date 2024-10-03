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В Совфеде назвали Жогу настоящим патриотом - РИА Новости, 03.10.2024
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16:59 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/zhoga-1976215471.html
В Совфеде назвали Жогу настоящим патриотом
В Совфеде назвали Жогу настоящим патриотом - РИА Новости, 03.10.2024
В Совфеде назвали Жогу настоящим патриотом
Назначенного полпредом президента в Уральском федеральном округе Артема Жогу всегда отличали принципиальность, умение погрузиться в суть проблемы, отзывчивость... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:59
2024-10-03T16:59
политика
донецкая народная республика
россия
донбасс
артем жога
александр волошин
наталья никонорова
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Назначенного полпредом президента в Уральском федеральном округе Артема Жогу всегда отличали принципиальность, умение погрузиться в суть проблемы, отзывчивость по отношению к людям, заявили сенаторы от ДНР Александр Волошин и Наталья Никонорова. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Жогу своим полномочным представителем в УрФО. "Артём Жога - это тот человек, про которого можно с уверенностью сказать: он - настоящий патриот своей Родины. Жители Донбасса не понаслышке знают, сколько он сделал для развития нашего региона", - написал в своем Telegram-канале сенатор от ДНР Александр Волошин. Политик отметил высокие личные качества нового полпреда президента – его погруженность в вопросы, небезразличие, наличие твердой, принципиальной позиции, отзывчивость. "Всё это я мог лично наблюдать за время нашей совместной работы", - добавил Волошин. Он пожелал Жоге плодотворной работы на новом месте. "Уверен, что опыт службы, твердый донбасский характер и любовь к Родине станут залогом успеха на новой должности", - подчеркнул законодатель. Сенатор от региона Наталья Никонорова заявила, что Жога с первых дней украинской вооруженной агрессии вступил в ряды ополченцев, после гибели сына Владимира - командира легендарного батальона "Спарта", Жога взял руководство в свои руки. "В 2023 году Артем Владимирович был избран депутатом республиканского парламента от партии "Единая Россия", занимал позицию сопредседателя предвыборного штаба (президента РФ - ред.) Владимира Путина", - написала политик в своем Telegram-канале. Она также отметила выдающиеся человеческие качества, профессионализм, любовь к Родине, присущие Артему Жоге. "От всей души поздравляю с заслуженным назначением и желаю успехов на новой должности", - написала Никонорова.
https://ria.ru/20241003/zhoga-1976079959.html
https://ria.ru/20241003/zhoga-1976086762.html
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политика, донецкая народная республика, россия, донбасс, артем жога, александр волошин, наталья никонорова, единая россия
Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс, Артем Жога, Александр Волошин, Наталья Никонорова, Единая Россия
В Совфеде назвали Жогу настоящим патриотом

Сенаторы Волошин и Никонорова назвали Жогу принципиальным и отзывчивым

© POOL | Перейти в медиабанкАртем Жога
Артем Жога - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© POOL
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Артем Жога
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Назначенного полпредом президента в Уральском федеральном округе Артема Жогу всегда отличали принципиальность, умение погрузиться в суть проблемы, отзывчивость по отношению к людям, заявили сенаторы от ДНР Александр Волошин и Наталья Никонорова.
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Жогу своим полномочным представителем в УрФО.
Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Жога заявил, что на посту полпреда будет опираться на военный опыт
Вчера, 08:29
"Артём Жога - это тот человек, про которого можно с уверенностью сказать: он - настоящий патриот своей Родины. Жители Донбасса не понаслышке знают, сколько он сделал для развития нашего региона", - написал в своем Telegram-канале сенатор от ДНР Александр Волошин.
Политик отметил высокие личные качества нового полпреда президента – его погруженность в вопросы, небезразличие, наличие твердой, принципиальной позиции, отзывчивость. "Всё это я мог лично наблюдать за время нашей совместной работы", - добавил Волошин.
Он пожелал Жоге плодотворной работы на новом месте. "Уверен, что опыт службы, твердый донбасский характер и любовь к Родине станут залогом успеха на новой должности", - подчеркнул законодатель.
Артем Жога - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Артем Жога намерен посетить все регионы УрФО
Вчера, 09:29
Сенатор от региона Наталья Никонорова заявила, что Жога с первых дней украинской вооруженной агрессии вступил в ряды ополченцев, после гибели сына Владимира - командира легендарного батальона "Спарта", Жога взял руководство в свои руки.
"В 2023 году Артем Владимирович был избран депутатом республиканского парламента от партии "Единая Россия", занимал позицию сопредседателя предвыборного штаба (президента РФ - ред.) Владимира Путина", - написала политик в своем Telegram-канале.
Она также отметила выдающиеся человеческие качества, профессионализм, любовь к Родине, присущие Артему Жоге.
"От всей души поздравляю с заслуженным назначением и желаю успехов на новой должности", - написала Никонорова.
Артем Жога - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Пушилин заявил, что донецкий характер станет залогом успеха Жоги
Вчера, 08:54
 
ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонбассАртем ЖогаАлександр ВолошинНаталья НиконороваЕдиная Россия
 
 
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