https://ria.ru/20241003/zhoga-1976079959.html

Жога заявил, что на посту полпреда будет опираться на военный опыт

Жога заявил, что на посту полпреда будет опираться на военный опыт - РИА Новости, 03.10.2024

Жога заявил, что на посту полпреда будет опираться на военный опыт

Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил в своем Telegram-канале, что на новом посту будет опираться на опыт, который получил на... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:29

2024-10-03T08:29

2024-10-03T08:29

донецкая народная республика

россия

донбасс

артем жога

владимир путин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил в своем Telegram-канале, что на новом посту будет опираться на опыт, который получил на военной службе. В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО. "На новом рабочем месте буду опираться на опыт, который я получил на военной службе, а также руководя Народным Советом Донецкой Народной Республики. Также рассчитываю на поддержку всей огромной команды и жителей Уральского федерального округа", - написал Жога. Он выразил уверенность, что совместная работа с губернаторами и главами муниципалитетов Урала будет эффективной. Жога подчеркнул, что своей работе будет максимально использовать опыт и знания участников президентской программы "Время героев", а также коллег-депутатов Донбасса и всех, кто лично участвовал в СВО.

https://ria.ru/20241002/opyt-1976058156.html

https://ria.ru/20241002/putin-1976049452.html

донецкая народная республика

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, донбасс, артем жога, владимир путин