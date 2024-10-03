Жога заявил, что на посту полпреда будет опираться на военный опыт
Артем Жога: на новом посту буду опираться на опыт, полученный на военной службе
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Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил в своем Telegram-канале, что на новом посту будет опираться на опыт, который получил на военной службе.
В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО.
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"На новом рабочем месте буду опираться на опыт, который я получил на военной службе, а также руководя Народным Советом Донецкой Народной Республики. Также рассчитываю на поддержку всей огромной команды и жителей Уральского федерального округа", - написал Жога.
Он выразил уверенность, что совместная работа с губернаторами и главами муниципалитетов Урала будет эффективной.
Жога подчеркнул, что своей работе будет максимально использовать опыт и знания участников президентской программы "Время героев", а также коллег-депутатов Донбасса и всех, кто лично участвовал в СВО.
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