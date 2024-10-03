Рейтинг@Mail.ru
Жога заявил, что на посту полпреда будет опираться на военный опыт - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/zhoga-1976079959.html
Жога заявил, что на посту полпреда будет опираться на военный опыт
Жога заявил, что на посту полпреда будет опираться на военный опыт - РИА Новости, 03.10.2024
Жога заявил, что на посту полпреда будет опираться на военный опыт
Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил в своем Telegram-канале, что на новом посту будет опираться на опыт, который получил на... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T08:29
2024-10-03T08:29
донецкая народная республика
россия
донбасс
артем жога
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976047768_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_dea4fa64b2476889b870766ae4261003.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил в своем Telegram-канале, что на новом посту будет опираться на опыт, который получил на военной службе. В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО. "На новом рабочем месте буду опираться на опыт, который я получил на военной службе, а также руководя Народным Советом Донецкой Народной Республики. Также рассчитываю на поддержку всей огромной команды и жителей Уральского федерального округа", - написал Жога. Он выразил уверенность, что совместная работа с губернаторами и главами муниципалитетов Урала будет эффективной. Жога подчеркнул, что своей работе будет максимально использовать опыт и знания участников президентской программы "Время героев", а также коллег-депутатов Донбасса и всех, кто лично участвовал в СВО.
https://ria.ru/20241002/opyt-1976058156.html
https://ria.ru/20241002/putin-1976049452.html
донецкая народная республика
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976047768_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_e6a65ca7d13e719ffcd2959bf8939dce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, донбасс, артем жога, владимир путин
Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс, Артем Жога, Владимир Путин
Жога заявил, что на посту полпреда будет опираться на военный опыт

Артем Жога: на новом посту буду опираться на опыт, полученный на военной службе

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО
Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил в своем Telegram-канале, что на новом посту будет опираться на опыт, который получил на военной службе.
В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО.
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Жога оценил опыт, полученный на программе "Время героев"
2 октября, 23:41
"На новом рабочем месте буду опираться на опыт, который я получил на военной службе, а также руководя Народным Советом Донецкой Народной Республики. Также рассчитываю на поддержку всей огромной команды и жителей Уральского федерального округа", - написал Жога.
Он выразил уверенность, что совместная работа с губернаторами и главами муниципалитетов Урала будет эффективной.
Жога подчеркнул, что своей работе будет максимально использовать опыт и знания участников президентской программы "Время героев", а также коллег-депутатов Донбасса и всех, кто лично участвовал в СВО.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Путин рассказал Жоге о важности поддержки Урала
2 октября, 22:39
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияДонбассАртем ЖогаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала