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В 2025 году зарплаты бюджетников могут вырасти на 13 процентов
В 2025 году зарплаты бюджетников могут вырасти на 13 процентов - РИА Новости, 03.10.2024
В 2025 году зарплаты бюджетников могут вырасти на 13 процентов
Заработные платы отдельных категорий бюджетников планируется проиндексировать на 13,2% в 2025 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:26
2024-10-03T14:26
2024-10-03T14:58
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Заработные платы отдельных категорий бюджетников планируется проиндексировать на 13,2% в 2025 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2025-2027 годы.Уточняется, что речь идет о работниках федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки. Так, в 2025 году их заработные платы должны поднять на 13,2%, в 2026 — на 10,2%, а в 2027 — на 8,3%.В пояснительной записке подчеркивается, что эта мера необходима для сохранения соотношения средней зарплаты исходя из указов президента.Правительство России в понедельник внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот проект тщательно сбалансирован и выверен, он ориентирован на сохранение высоких темпов экономического развития.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, зарплата
Общество, Россия, Госдума РФ, Зарплата
В 2025 году зарплаты бюджетников могут вырасти на 13 процентов
Зарплаты бюджетников планируется проиндексировать на 13,2 процента в 2025 году
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Заработные платы отдельных категорий бюджетников планируется проиндексировать на 13,2% в 2025 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2025-2027 годы.
Уточняется, что речь идет о работниках федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки. Так, в 2025 году их заработные платы должны поднять на 13,2%, в 2026 — на 10,2%, а в 2027 — на 8,3%.
В пояснительной записке подчеркивается, что эта мера необходима для сохранения соотношения средней зарплаты исходя из указов президента.
Правительство России в понедельник внесло в Госдуму
проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот проект тщательно сбалансирован и выверен, он ориентирован на сохранение высоких темпов экономического развития.