https://ria.ru/20241003/zarplaty-1976158329.html

В 2025 году зарплаты бюджетников могут вырасти на 13 процентов

В 2025 году зарплаты бюджетников могут вырасти на 13 процентов - РИА Новости, 03.10.2024

В 2025 году зарплаты бюджетников могут вырасти на 13 процентов

Заработные платы отдельных категорий бюджетников планируется проиндексировать на 13,2% в 2025 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:26

2024-10-03T14:26

2024-10-03T14:58

общество

россия

госдума рф

зарплата

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Заработные платы отдельных категорий бюджетников планируется проиндексировать на 13,2% в 2025 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2025-2027 годы.Уточняется, что речь идет о работниках федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки. Так, в 2025 году их заработные платы должны поднять на 13,2%, в 2026 — на 10,2%, а в 2027 — на 8,3%.В пояснительной записке подчеркивается, что эта мера необходима для сохранения соотношения средней зарплаты исходя из указов президента.Правительство России в понедельник внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот проект тщательно сбалансирован и выверен, он ориентирован на сохранение высоких темпов экономического развития.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, госдума рф, зарплата