https://ria.ru/20241003/yug-1976125030.html

"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО

"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 03.10.2024

"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили три атаки, уничтожили цех сборки беспилотников, станцию РЭБ и три склада... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:25

2024-10-03T12:25

2024-10-03T12:31

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили три атаки, уничтожили цех сборки беспилотников, станцию РЭБ и три склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 720 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 22-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Никифоровка, Краматорск, Марково, Веролюбовка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 720 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании."Уничтожены цех сборки беспилотных летательных аппаратов, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20241003/energoobekty-1976125967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность