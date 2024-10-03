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"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 03.10.2024
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12:25 03.10.2024 (обновлено: 12:31 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/yug-1976125030.html
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 03.10.2024
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили три атаки, уничтожили цех сборки беспилотников, станцию РЭБ и три склада... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:25
2024-10-03T12:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили три атаки, уничтожили цех сборки беспилотников, станцию РЭБ и три склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 720 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 22-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Никифоровка, Краматорск, Марково, Веролюбовка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 720 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании."Уничтожены цех сборки беспилотных летательных аппаратов, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20241003/energoobekty-1976125967.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО

ВСУ потеряли до 720 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили три атаки, уничтожили цех сборки беспилотников, станцию РЭБ и три склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 720 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 22-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Никифоровка, Краматорск, Марково, Веролюбовка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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По данным ведомства, ВСУ потеряли до 720 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании.
"Уничтожены цех сборки беспилотных летательных аппаратов, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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