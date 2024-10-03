https://ria.ru/20241003/youtube-1976254563.html
YouTube увеличит максимальную длину видео Shorts
YouTube увеличит максимальную длину видео Shorts - РИА Новости, 03.10.2024
YouTube увеличит максимальную длину видео Shorts
Онлайн-сервис YouTube с 15 октября увеличит максимальную длину коротких видео Shorts до трех минут с одной минуты, следует из пресс-релиза платформы. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T19:41
2024-10-03T19:41
2024-10-03T19:41
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Онлайн-сервис YouTube с 15 октября увеличит максимальную длину коротких видео Shorts до трех минут с одной минуты, следует из пресс-релиза платформы. "Начиная с 15 октября вы сможете загружать Shorts продолжительностью до трех минут. Эта функция была самой востребованной среди создателей, поэтому мы рады предоставить вам больше возможностей рассказать свою историю", - говорится в сообщении. Также YouTube представляет функцию, которая позволит показывать меньше Shorts в главной ленте. Кроме того, для пользователей также станут доступны шаблоны, которые облегчат создание видео. Также платформа упростила создание ремиксов с существующими видео.
https://ria.ru/20240917/youtube-1973199048.html
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технологии, youtube
YouTube увеличит максимальную длину видео Shorts
YouTube с 15 октября увеличит максимальную длину видео Shorts до трех минут
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Онлайн-сервис YouTube с 15 октября увеличит максимальную длину коротких видео Shorts до трех минут с одной минуты, следует из пресс-релиза платформы.
"Начиная с 15 октября вы сможете загружать Shorts продолжительностью до трех минут. Эта функция была самой востребованной среди создателей, поэтому мы рады предоставить вам больше возможностей рассказать свою историю", - говорится в сообщении.
Также YouTube представляет функцию, которая позволит показывать меньше Shorts в главной ленте.
Кроме того, для пользователей также станут доступны шаблоны, которые облегчат создание видео. Также платформа упростила создание ремиксов с существующими видео.