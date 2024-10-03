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YouTube увеличит максимальную длину видео Shorts - РИА Новости, 03.10.2024
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19:41 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/youtube-1976254563.html
YouTube увеличит максимальную длину видео Shorts
YouTube увеличит максимальную длину видео Shorts - РИА Новости, 03.10.2024
YouTube увеличит максимальную длину видео Shorts
Онлайн-сервис YouTube с 15 октября увеличит максимальную длину коротких видео Shorts до трех минут с одной минуты, следует из пресс-релиза платформы. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T19:41
2024-10-03T19:41
технологии
youtube
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Онлайн-сервис YouTube с 15 октября увеличит максимальную длину коротких видео Shorts до трех минут с одной минуты, следует из пресс-релиза платформы. "Начиная с 15 октября вы сможете загружать Shorts продолжительностью до трех минут. Эта функция была самой востребованной среди создателей, поэтому мы рады предоставить вам больше возможностей рассказать свою историю", - говорится в сообщении. Также YouTube представляет функцию, которая позволит показывать меньше Shorts в главной ленте. Кроме того, для пользователей также станут доступны шаблоны, которые облегчат создание видео. Также платформа упростила создание ремиксов с существующими видео.
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Новости
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РИА Новости
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96
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технологии, youtube
Технологии, YouTube
YouTube увеличит максимальную длину видео Shorts

YouTube с 15 октября увеличит максимальную длину видео Shorts до трех минут

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОтражение логотипа видеохостинга YouTube
Отражение логотипа видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Отражение логотипа видеохостинга YouTube . Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Онлайн-сервис YouTube с 15 октября увеличит максимальную длину коротких видео Shorts до трех минут с одной минуты, следует из пресс-релиза платформы.
"Начиная с 15 октября вы сможете загружать Shorts продолжительностью до трех минут. Эта функция была самой востребованной среди создателей, поэтому мы рады предоставить вам больше возможностей рассказать свою историю", - говорится в сообщении.
Также YouTube представляет функцию, которая позволит показывать меньше Shorts в главной ленте.
Кроме того, для пользователей также станут доступны шаблоны, которые облегчат создание видео. Также платформа упростила создание ремиксов с существующими видео.
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