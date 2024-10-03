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Суд проверит заочный приговор убийце Япончика - РИА Новости, 03.10.2024
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02:56 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/yaponchik-1976066993.html
Суд проверит заочный приговор убийце Япончика
Суд проверит заочный приговор убийце Япончика - РИА Новости, 03.10.2024
Суд проверит заочный приговор убийце Япончика
Первый апелляционный суд общей юрисдикции 17 октября проверит заочный приговор Астамуру Бутбе, получившему 19 лет за убийство криминального авторитета Вячеслава РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T02:56
2024-10-03T02:56
москва
вячеслав иваньков
московский городской суд
каха газзаев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 17 октября проверит заочный приговор Астамуру Бутбе, получившему 19 лет за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционных жалоб адвоката назначено на 17 октября 9.30", - сказали в суде. Там добавили, что дело слушалось заочно, поскольку киллер находится в международном розыске. Как было установлено в ходе следствия, 28 июля 2009 года Астамур Бутба выстрелил из снайперской винтовки в Вячеслава Иванькова (Япончик) при выходе из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. От полученного огнестрельного ранения Иваньков скончался 9 октября 2009 года. Ранее Мосгорсуд приговорил заочно 46-летнего Нугзара Папаву к 16 годам колонии строгого режима. Папава вместе с другими участниками банды, которой было поручено убийство (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство), вел скрытое наблюдение за Япончиком. Он передавал Бутбе указания по времени стрельбы и безопасному выходу снайпера из здания. Кроме того, за убийство Япончика 15 и 16 лет колонии получили Джамбула Джанашия и Муртази Шадания, 14 лет - признавший вину Каха Газзаев. Все они входили в ту же группировку, что и Папава.
https://ria.ru/20240823/moskva-1967958346.html
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москва, вячеслав иваньков, московский городской суд, каха газзаев
Москва, Вячеслав Иваньков, Московский городской суд, Каха Газзаев
Суд проверит заочный приговор убийце Япончика

Суд 17 октября проверит заочный приговор убийце Япончика Астамуру Бутбе

© РИА Новости / Кирилл КалинниковВячеслав Иваньков по кличке Япончик
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 17 октября проверит заочный приговор Астамуру Бутбе, получившему 19 лет за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционных жалоб адвоката назначено на 17 октября 9.30", - сказали в суде.
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Там добавили, что дело слушалось заочно, поскольку киллер находится в международном розыске.
Как было установлено в ходе следствия, 28 июля 2009 года Астамур Бутба выстрелил из снайперской винтовки в Вячеслава Иванькова (Япончик) при выходе из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. От полученного огнестрельного ранения Иваньков скончался 9 октября 2009 года.
Ранее Мосгорсуд приговорил заочно 46-летнего Нугзара Папаву к 16 годам колонии строгого режима.
Папава вместе с другими участниками банды, которой было поручено убийство (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство), вел скрытое наблюдение за Япончиком. Он передавал Бутбе указания по времени стрельбы и безопасному выходу снайпера из здания.
Кроме того, за убийство Япончика 15 и 16 лет колонии получили Джамбула Джанашия и Муртази Шадания, 14 лет - признавший вину Каха Газзаев. Все они входили в ту же группировку, что и Папава.
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