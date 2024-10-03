Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
"Общественное": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
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"В Киеве прозвучали взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Ранее в Киеве и ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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