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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 03.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T23:49

2024-10-03T23:49

2024-10-03T23:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное"."В Киеве прозвучали взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Ранее в Киеве и ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, россия, вооруженные силы украины