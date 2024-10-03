https://ria.ru/20241003/vzryv-1976160441.html
В варшавском аэропорту взорвался чемодан
В варшавском аэропорту взорвался чемодан - РИА Новости, 03.10.2024
В варшавском аэропорту взорвался чемодан
Чемодан одного из пассажиров взорвался в варшавском аэропорту имени Шопена, никто не пострадал, сообщила журналистам официальный представитель аэропорта Анна... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:28
2024-10-03T14:28
2024-10-03T14:31
вена
варшава
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155753/13/1557531317_0:29:3539:2020_1920x0_80_0_0_fa2e87915557cc3988f5da0ec800515e.jpg
ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Чемодан одного из пассажиров взорвался в варшавском аэропорту имени Шопена, никто не пострадал, сообщила журналистам официальный представитель аэропорта Анна Дермонт-Шиманяк. "Взрыв произошел из-за разгерметизации герметично закрытого контейнера в багаже одного из пассажиров на территории сортировочной площадки", - рассказала Дермонт-Шиманяк, пояснив, что владелец чемодана вылетал в Вену. Она уточнила, что никто не пострадал, но в связи со стандартными в такой ситуации процедурами безопасности "необходимо было временно приостановить оформление пассажиров". По словам пресс-секретаря, "ситуация нормализовалась уже через несколько десятков минут". По данным радиостанции RMF FM, во взорвавшемся контейнере находились предназначенные для исследований "биологические материалы", а сам взрыв произошел из-за того, что в том же контейнере для поддержания низкой температуры находился сухой лед.
https://ria.ru/20240731/aeroport-1963156671.html
https://ria.ru/20240825/aeroport-1968399132.html
вена
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155753/13/1557531317_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_81c94b99a7ba4c187e46ae996b2ab0c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вена, варшава, в мире
В варшавском аэропорту взорвался чемодан
Чемодан одного из пассажиров взорвался в аэропорту в Варшаве, никто не пострадал
ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Чемодан одного из пассажиров взорвался в варшавском аэропорту имени Шопена, никто не пострадал, сообщила журналистам официальный представитель аэропорта Анна Дермонт-Шиманяк.
"Взрыв произошел из-за разгерметизации герметично закрытого контейнера в багаже одного из пассажиров на территории сортировочной площадки", - рассказала Дермонт-Шиманяк, пояснив, что владелец чемодана вылетал в Вену
.
Она уточнила, что никто не пострадал, но в связи со стандартными в такой ситуации процедурами безопасности "необходимо было временно приостановить оформление пассажиров".
По словам пресс-секретаря, "ситуация нормализовалась уже через несколько десятков минут".
По данным радиостанции RMF FM, во взорвавшемся контейнере находились предназначенные для исследований "биологические материалы", а сам взрыв произошел из-за того, что в том же контейнере для поддержания низкой температуры находился сухой лед.