https://ria.ru/20241003/vzryv-1976160441.html

В варшавском аэропорту взорвался чемодан

В варшавском аэропорту взорвался чемодан - РИА Новости, 03.10.2024

В варшавском аэропорту взорвался чемодан

Чемодан одного из пассажиров взорвался в варшавском аэропорту имени Шопена, никто не пострадал, сообщила журналистам официальный представитель аэропорта Анна... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:28

2024-10-03T14:28

2024-10-03T14:31

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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Чемодан одного из пассажиров взорвался в варшавском аэропорту имени Шопена, никто не пострадал, сообщила журналистам официальный представитель аэропорта Анна Дермонт-Шиманяк. "Взрыв произошел из-за разгерметизации герметично закрытого контейнера в багаже одного из пассажиров на территории сортировочной площадки", - рассказала Дермонт-Шиманяк, пояснив, что владелец чемодана вылетал в Вену. Она уточнила, что никто не пострадал, но в связи со стандартными в такой ситуации процедурами безопасности "необходимо было временно приостановить оформление пассажиров". По словам пресс-секретаря, "ситуация нормализовалась уже через несколько десятков минут". По данным радиостанции RMF FM, во взорвавшемся контейнере находились предназначенные для исследований "биологические материалы", а сам взрыв произошел из-за того, что в том же контейнере для поддержания низкой температуры находился сухой лед.

https://ria.ru/20240731/aeroport-1963156671.html

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варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вена, варшава, в мире