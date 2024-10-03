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В варшавском аэропорту взорвался чемодан - РИА Новости, 03.10.2024
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14:28 03.10.2024 (обновлено: 14:31 03.10.2024)
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В варшавском аэропорту взорвался чемодан
В варшавском аэропорту взорвался чемодан - РИА Новости, 03.10.2024
В варшавском аэропорту взорвался чемодан
Чемодан одного из пассажиров взорвался в варшавском аэропорту имени Шопена, никто не пострадал, сообщила журналистам официальный представитель аэропорта Анна... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:28
2024-10-03T14:31
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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Чемодан одного из пассажиров взорвался в варшавском аэропорту имени Шопена, никто не пострадал, сообщила журналистам официальный представитель аэропорта Анна Дермонт-Шиманяк. "Взрыв произошел из-за разгерметизации герметично закрытого контейнера в багаже одного из пассажиров на территории сортировочной площадки", - рассказала Дермонт-Шиманяк, пояснив, что владелец чемодана вылетал в Вену. Она уточнила, что никто не пострадал, но в связи со стандартными в такой ситуации процедурами безопасности "необходимо было временно приостановить оформление пассажиров". По словам пресс-секретаря, "ситуация нормализовалась уже через несколько десятков минут". По данным радиостанции RMF FM, во взорвавшемся контейнере находились предназначенные для исследований "биологические материалы", а сам взрыв произошел из-за того, что в том же контейнере для поддержания низкой температуры находился сухой лед.
https://ria.ru/20240731/aeroport-1963156671.html
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вена, варшава, в мире
Вена, Варшава, В мире
В варшавском аэропорту взорвался чемодан

Чемодан одного из пассажиров взорвался в аэропорту в Варшаве, никто не пострадал

CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена
Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk /
Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Чемодан одного из пассажиров взорвался в варшавском аэропорту имени Шопена, никто не пострадал, сообщила журналистам официальный представитель аэропорта Анна Дермонт-Шиманяк.
"Взрыв произошел из-за разгерметизации герметично закрытого контейнера в багаже одного из пассажиров на территории сортировочной площадки", - рассказала Дермонт-Шиманяк, пояснив, что владелец чемодана вылетал в Вену.
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Она уточнила, что никто не пострадал, но в связи со стандартными в такой ситуации процедурами безопасности "необходимо было временно приостановить оформление пассажиров".
По словам пресс-секретаря, "ситуация нормализовалась уже через несколько десятков минут".
По данным радиостанции RMF FM, во взорвавшемся контейнере находились предназначенные для исследований "биологические материалы", а сам взрыв произошел из-за того, что в том же контейнере для поддержания низкой температуры находился сухой лед.
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