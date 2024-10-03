https://ria.ru/20241003/vsu-1976235840.html

В районе Курчатова прогремели взрывы из-за падения украинского БПЛА

В районе Курчатова прогремели взрывы из-за падения украинского БПЛА - РИА Новости, 03.10.2024

В районе Курчатова прогремели взрывы из-за падения украинского БПЛА

В районе города Курчатов, где находится Курская АЭС, прогремели взрывы из-за падения перехваченного украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Алексей РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:08

2024-10-03T18:08

2024-10-03T18:57

специальная военная операция на украине

курчатов

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В районе города Курчатов, где находится Курская АЭС, прогремели взрывы из-за падения перехваченного украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов."Средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции", — говорится в сообщении.На месте работают экстренные службы.Как указано в Telegram-канале Курской АЭС, станция работает в штатном режиме, радиационный фон не превышает естественных значений. Об инцидентах в районе объекта не сообщается.В свою очередь, в Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что его специалисты проводят ежедневный мониторинг радиационной обстановки на территории Курчатова, превышений значений нет.

https://ria.ru/20241003/magate-1976212195.html

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курчатов

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курчатов, курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия