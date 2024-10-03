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В районе Курчатова прогремели взрывы из-за падения украинского БПЛА - РИА Новости, 03.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:08 03.10.2024 (обновлено: 18:57 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/vsu-1976235840.html
В районе Курчатова прогремели взрывы из-за падения украинского БПЛА
В районе Курчатова прогремели взрывы из-за падения украинского БПЛА - РИА Новости, 03.10.2024
В районе Курчатова прогремели взрывы из-за падения украинского БПЛА
В районе города Курчатов, где находится Курская АЭС, прогремели взрывы из-за падения перехваченного украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Алексей РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T18:08
2024-10-03T18:57
специальная военная операция на украине
курчатов
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В районе города Курчатов, где находится Курская АЭС, прогремели взрывы из-за падения перехваченного украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов."Средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции", — говорится в сообщении.На месте работают экстренные службы.Как указано в Telegram-канале Курской АЭС, станция работает в штатном режиме, радиационный фон не превышает естественных значений. Об инцидентах в районе объекта не сообщается.В свою очередь, в Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что его специалисты проводят ежедневный мониторинг радиационной обстановки на территории Курчатова, превышений значений нет.
https://ria.ru/20241003/magate-1976212195.html
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курчатов, курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курчатов, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В районе Курчатова прогремели взрывы из-за падения украинского БПЛА

У Курчатова вблизи Курской АЭС прогремели взрывы из-за падения украинского БПЛА

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В районе города Курчатов, где находится Курская АЭС, прогремели взрывы из-за падения перехваченного украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
"Средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции", — говорится в сообщении.
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На месте работают экстренные службы.

В конце августа делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси посетила Курскую АЭС и Курчатов. Гендиректор агентства назвал ситуацию на станции серьезной и рассказал, что видел следы атак дронов. ВСУ попытались нанести удар по Курской АЭС в ночь на 23 августа.

Как указано в Telegram-канале Курской АЭС, станция работает в штатном режиме, радиационный фон не превышает естественных значений. Об инцидентах в районе объекта не сообщается.
В свою очередь, в Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что его специалисты проводят ежедневный мониторинг радиационной обстановки на территории Курчатова, превышений значений нет.
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Специальная военная операция на УкраинеКурчатовКурская областьАлексей Смирнов (политик)Происшествия
 
 
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