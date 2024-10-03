В районе Курчатова прогремели взрывы из-за падения украинского БПЛА
У Курчатова вблизи Курской АЭС прогремели взрывы из-за падения украинского БПЛА
Курская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В районе города Курчатов, где находится Курская АЭС, прогремели взрывы из-за падения перехваченного украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
"Средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции", — говорится в сообщении.
На месте работают экстренные службы.
В конце августа делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси посетила Курскую АЭС и Курчатов. Гендиректор агентства назвал ситуацию на станции серьезной и рассказал, что видел следы атак дронов. ВСУ попытались нанести удар по Курской АЭС в ночь на 23 августа.
Как указано в Telegram-канале Курской АЭС, станция работает в штатном режиме, радиационный фон не превышает естественных значений. Об инцидентах в районе объекта не сообщается.
В свою очередь, в Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что его специалисты проводят ежедневный мониторинг радиационной обстановки на территории Курчатова, превышений значений нет.
Гросси признался, что надеется больше не ездить на Курскую АЭС
24 сентября, 01:54