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ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе
ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе - РИА Новости, 03.10.2024
ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе
Украинские войска атаковали Калининский район Горловки в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:30
2024-10-03T15:30
2024-10-03T15:30
специальная военная операция на украине
горловка
калининский район
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали Калининский район Горловки в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 14.55 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства. Мэр города Иван Приходько сообщил, что удар беспилотником ВСУ пришелся по многоквартирному дому в жилом массиве "Солнечный". Информация о пострадавших не поступала. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240921/vsu-1973976208.html
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горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе
Представительство ДНР: ВСУ атаковали Калининский район Горловки БПЛА-камикадзе