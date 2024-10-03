https://ria.ru/20241003/vsu-1976186091.html

ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе

ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе - РИА Новости, 03.10.2024

ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе

Украинские войска атаковали Калининский район Горловки в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:30

2024-10-03T15:30

2024-10-03T15:30

специальная военная операция на украине

горловка

калининский район

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали Калининский район Горловки в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 14.55 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства. Мэр города Иван Приходько сообщил, что удар беспилотником ВСУ пришелся по многоквартирному дому в жилом массиве "Солнечный". Информация о пострадавших не поступала. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240921/vsu-1973976208.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

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горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол