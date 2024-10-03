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ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе - РИА Новости, 03.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/vsu-1976186091.html
ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе
ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе - РИА Новости, 03.10.2024
ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе
Украинские войска атаковали Калининский район Горловки в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:30
2024-10-03T15:30
специальная военная операция на украине
горловка
калининский район
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали Калининский район Горловки в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 14.55 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства. Мэр города Иван Приходько сообщил, что удар беспилотником ВСУ пришелся по многоквартирному дому в жилом массиве "Солнечный". Информация о пострадавших не поступала. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240921/vsu-1973976208.html
горловка
калининский район
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горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе

Представительство ДНР: ВСУ атаковали Калининский район Горловки БПЛА-камикадзе

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкДрон-камикадзе
Дрон-камикадзе - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Иван Родионов
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Дрон-камикадзе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали Калининский район Горловки в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 14.55 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Мэр города Иван Приходько сообщил, что удар беспилотником ВСУ пришелся по многоквартирному дому в жилом массиве "Солнечный". Информация о пострадавших не поступала.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаКалининский районДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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