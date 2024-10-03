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На Солнце произошла сильнейшая с 2017 года вспышка - РИА Новости, 03.10.2024
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Наука
 
17:26 03.10.2024 (обновлено: 17:59 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/vspyshka-1976223221.html
На Солнце произошла сильнейшая с 2017 года вспышка
На Солнце произошла сильнейшая с 2017 года вспышка - РИА Новости, 03.10.2024
На Солнце произошла сильнейшая с 2017 года вспышка
На Солнце произошла мощная вспышка, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:26
2024-10-03T17:59
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. На Солнце произошла мощная вспышка, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев."Наиболее крупная вспышка c 2017 года была зарегистрирована на Солнце сегодня около 15 часов по московскому времени. Событие имеет балл X9.1. Взрывы на Солнце такого уровня не наблюдались уже более семи лет. Последний раз событие лишь немного более крупное (взрыв уровня X9.3) произошло 6 сентября 2017 года", — сказал он.Богачев уточнил, что, по данным космических наблюдений, вспышка произошла точно по центру солнечного диска, то есть непосредственно на линии Солнце — Земля. Он напомнил, что чуть более суток назад там же произошел крупный взрыв уровня X7.1, последствия которого (магнитные бури уровня 3-4) ожидаются уже завтра."Если будет подтвержден второй выброс плазмы в сторону планеты, теперь уже от этого взрыва, то общая продолжительность магнитных бурь может составить до нескольких суток", – отметил ученый.Сейчас сведений о выбросе в сторону Земли крупных масс плазмы еще нет. Ученые рассчитывают, что вчерашний взрыв мог "опустошить" запасы плотного вещества в этой области Солнца, поэтому новому взрыву просто нечего будет выбрасывать в космос. Но высока вероятность и негативных сценариев, а точная информация появится ближе к концу суток, рассказал Богачев.
https://ria.ru/20241003/buri-1976222602.html
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солнце, земля, космос - риа наука, российская академия наук
Солнце, Наука, Земля, Космос - РИА Наука, Российская академия наук
На Солнце произошла сильнейшая с 2017 года вспышка

Сильнейшая с 2017 года вспышка на Солнце достигла балла X9.1

© AP PhotoВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo
Вспышка на солнце . Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт РИА Новости. На Солнце произошла мощная вспышка, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
"Наиболее крупная вспышка c 2017 года была зарегистрирована на Солнце сегодня около 15 часов по московскому времени. Событие имеет балл X9.1. Взрывы на Солнце такого уровня не наблюдались уже более семи лет. Последний раз событие лишь немного более крупное (взрыв уровня X9.3) произошло 6 сентября 2017 года", — сказал он.
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Магнитные бури после мощных вспышек на Солнце могут длиться несколько суток
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Богачев уточнил, что, по данным космических наблюдений, вспышка произошла точно по центру солнечного диска, то есть непосредственно на линии Солнце — Земля. Он напомнил, что чуть более суток назад там же произошел крупный взрыв уровня X7.1, последствия которого (магнитные бури уровня 3-4) ожидаются уже завтра.
"Если будет подтвержден второй выброс плазмы в сторону планеты, теперь уже от этого взрыва, то общая продолжительность магнитных бурь может составить до нескольких суток", – отметил ученый.
Сейчас сведений о выбросе в сторону Земли крупных масс плазмы еще нет. Ученые рассчитывают, что вчерашний взрыв мог "опустошить" запасы плотного вещества в этой области Солнца, поэтому новому взрыву просто нечего будет выбрасывать в космос. Но высока вероятность и негативных сценариев, а точная информация появится ближе к концу суток, рассказал Богачев.
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