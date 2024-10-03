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В Руанде умерли 11 пациентов с вирусом Марбурга - РИА Новости, 03.10.2024
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17:26 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/virus-1976223476.html
В Руанде умерли 11 пациентов с вирусом Марбурга
В Руанде умерли 11 пациентов с вирусом Марбурга - РИА Новости, 03.10.2024
В Руанде умерли 11 пациентов с вирусом Марбурга
В Руанде выявлено 36 случаев заболевания вирусом Марбурга, в 11 из них пациенты скончались, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:26
2024-10-03T17:26
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ЖЕНЕВА, 3 окт - РИА Новости. В Руанде выявлено 36 случаев заболевания вирусом Марбурга, в 11 из них пациенты скончались, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "На данный момент подтверждено 36 случаев заболевания, включая 11 смертельных исходов, в семи из 30 округов страны", - сказал он. Тедрос добавил, что 25 пациентов изолированы и получают медицинскую помощь, за 300 контактировавшими с ними людьми ведётся наблюдение. В начале этой недели Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что оценивает риск вспышки высоколетального вируса Марбург в Руанде, который на тот момент был подтверждён у 27 пациентов и стал причиной смерти девяти из них, как "очень высокий на национальном уровне". В то же время, на региональном уровне ВОЗ считает риск "высоким", на глобальном - "низким". Между тем, в немецком Гамбурге у двух пассажиров поезда, из-за которых впоследствии был частично перекрыт вокзал, проявились симптомы, схожие с началом заболевания лихорадкой Марбурга. Проведённые позже анализы подозрения не подтвердили.
https://ria.ru/20241002/virus-1976044872.html
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в мире, здоровье - общество, руанда, женева (город), гамбург (город), тедрос адханом гебрейесус, воз
В мире, Здоровье - Общество, Руанда, Женева (город), Гамбург (город), Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ
В Руанде умерли 11 пациентов с вирусом Марбурга

Глава ВОЗ: в Руанде выявили 36 пациентов с вирусом Марбурга, 11 из них умерли

CC0 / CDC/ Dr. Erskine Palmer, Russell Regnery, Ph.D. / Вирус Марбург под электронным микроскопом
Вирус Марбург под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
CC0 / CDC/ Dr. Erskine Palmer, Russell Regnery, Ph.D. /
Вирус Марбург под электронным микроскопом. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 окт - РИА Новости. В Руанде выявлено 36 случаев заболевания вирусом Марбурга, в 11 из них пациенты скончались, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«
"На данный момент подтверждено 36 случаев заболевания, включая 11 смертельных исходов, в семи из 30 округов страны", - сказал он.
Тедрос добавил, что 25 пациентов изолированы и получают медицинскую помощь, за 300 контактировавшими с ними людьми ведётся наблюдение.
В начале этой недели Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что оценивает риск вспышки высоколетального вируса Марбург в Руанде, который на тот момент был подтверждён у 27 пациентов и стал причиной смерти девяти из них, как "очень высокий на национальном уровне". В то же время, на региональном уровне ВОЗ считает риск "высоким", на глобальном - "низким". Между тем, в немецком Гамбурге у двух пассажиров поезда, из-за которых впоследствии был частично перекрыт вокзал, проявились симптомы, схожие с началом заболевания лихорадкой Марбурга. Проведённые позже анализы подозрения не подтвердили.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
ВОЗ предупредила о риске распространения смертельно опасного вируса
2 октября, 21:50
 
В миреЗдоровье - ОбществоРуандаЖенева (город)Гамбург (город)Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗ
 
 
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