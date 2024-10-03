https://ria.ru/20241003/virus-1976223476.html

В Руанде умерли 11 пациентов с вирусом Марбурга

В Руанде умерли 11 пациентов с вирусом Марбурга - РИА Новости, 03.10.2024

В Руанде умерли 11 пациентов с вирусом Марбурга

В Руанде выявлено 36 случаев заболевания вирусом Марбурга, в 11 из них пациенты скончались, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:26

2024-10-03T17:26

2024-10-03T17:26

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здоровье - общество

руанда

женева (город)

гамбург (город)

тедрос адханом гебрейесус

воз

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ЖЕНЕВА, 3 окт - РИА Новости. В Руанде выявлено 36 случаев заболевания вирусом Марбурга, в 11 из них пациенты скончались, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "На данный момент подтверждено 36 случаев заболевания, включая 11 смертельных исходов, в семи из 30 округов страны", - сказал он. Тедрос добавил, что 25 пациентов изолированы и получают медицинскую помощь, за 300 контактировавшими с ними людьми ведётся наблюдение. В начале этой недели Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что оценивает риск вспышки высоколетального вируса Марбург в Руанде, который на тот момент был подтверждён у 27 пациентов и стал причиной смерти девяти из них, как "очень высокий на национальном уровне". В то же время, на региональном уровне ВОЗ считает риск "высоким", на глобальном - "низким". Между тем, в немецком Гамбурге у двух пассажиров поезда, из-за которых впоследствии был частично перекрыт вокзал, проявились симптомы, схожие с началом заболевания лихорадкой Марбурга. Проведённые позже анализы подозрения не подтвердили.

https://ria.ru/20241002/virus-1976044872.html

руанда

женева (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, руанда, женева (город), гамбург (город), тедрос адханом гебрейесус, воз