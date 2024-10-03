https://ria.ru/20241003/virus-1976186963.html

Инфекционист оценил вероятность вспышки вируса Марбург в России

Инфекционист оценил вероятность вспышки вируса Марбург в России - РИА Новости, 03.10.2024

Инфекционист оценил вероятность вспышки вируса Марбург в России

Вероятность вспышки вируса Марбург в России крайне мала, но какие-то частные случаи возможны, заявил РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:31

2024-10-03T15:31

2024-10-03T15:31

здоровье - общество

россия

руанда

гамбург (город)

андрей поздняков

воз

общество

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вероятность вспышки вируса Марбург в России крайне мала, но какие-то частные случаи возможны, заявил РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. В начале этой недели Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что оценивает риск вспышки высоко летального вируса Марбург в Руанде, который подтвержден у 27 пациентов и стал причиной смерти уже 9 из них, как "очень высокий на национальном уровне". В то же время, на региональном уровне ВОЗ считает риск "высоким", на глобальном - "низким". В то же время, накануне в немецком Гамбурге у двух пассажиров поезда, из-за которых впоследствии был частично перекрыт вокзал, проявились симптомы, схожие с началом заболевания лихорадкой Марбурга. Проведенные позже анализы подозрения не подтвердили. "Спорадические случаи в России мы можем получить, а вот эпидемиологическую вспышку - вряд ли. Для России это вероятность минимальна", - сказал Поздняков. Он пояснил, что "вирус не летает, соответственно, глобальной и быстрой эпидемии ждать не приходится". "Спорадические случаи в России завезти могут, если люди контактировали в Руанде с кем-то, но система контроля в России есть. Понятно, что 100% защиты ни от какой болезни не существует, тем не менее, сейчас уже все знают про вспышку и, соответственно, - карантинные мероприятия, досмотровые мероприятия за людьми, потенциально законтактившимися и приехавшими из Африки, из Руанды, в частности, будут усилены", - объяснил инфекционист. Он добавил, что вирус Марбурга "действительно достаточно серьезный возбудитель, который очень схож с Эболой, то есть передается контактным путем". "Вирус малоизучен, высоко летален, он вызывает геморрагическую лихорадку - сильнейшее повышение температуры, выраженный интоксикационный синдром, который быстро осложняется самыми разнообразными кровотечениями - под кожу, во внутренние органы. Больные умирают именно от инфекционно-токсического шока и кровотечений", - пояснил врач. Поздняков напомнил, что пока "готовой вакцины нет, противовирусных препаратов не существует". "То, что может уменьшить летальность, это быстрая диагностика и помещение пациентов в палату интенсивной терапии, где ему посиндромно окажут высокоэффективную помощь", - заключил специалист.

https://ria.ru/20241002/virus-1976044872.html

https://ria.ru/20240721/rospotrebnadzor-1961025718.html

россия

руанда

гамбург (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, россия, руанда, гамбург (город), андрей поздняков, воз, общество