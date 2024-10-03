МИД Венгрии вызвал посла Германии из-за ее слов о политике Будапешта
МИД Венгрии вызвал посла Германии из-за слов о подрыве доверия союзников
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. В МИД Венгрии была вызвана посол Германии в стране Юлия Гросс из-за ее высказываний о том, что политика Будапешта якобы подрывает доверие союзников по ЕС и НАТО, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее Гросс в своем выступлении перед дипломатами, неправительственными организациями и венгерскими чиновниками заявила, что ряд шагов венгерских властей якобы подорвали доверие к стране со стороны союзников по ЕС и НАТО, приведя в пример поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и откладывавшуюся несколько раз ратификацию членства Финляндии и Швеции в НАТО.
"В своем вчерашнем выступлении посол Германии в Будапеште серьезно вмешалась во внутренние дела Венгрии, нарушив суверенитет нашей страны. Мы всегда ожидаем уважения от послов, работающих в нашей стране, поэтому речь посла совершенно неприемлема. Мы вызвали посла в министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Ранее посол США в Будапеште Дэвид Прессман выступил с речью, посвященной 25-летию вступления Венгрии в НАТО, где обвинил власти страны в том, что они якобы принимают политические решения, которыми изолируются от союзников по альянсу, не заинтересованы в диалоге с США и сближаются с Россией. Он пригрозил, что США могут "принять меры". Власти Венгрии заявили, что Прессман ведет себя не как дипломат, а как левый политический активист.
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