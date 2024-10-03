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МИД Венгрии вызвал посла Германии из-за ее слов о политике Будапешта - РИА Новости, 03.10.2024
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16:12 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/vengriya-1976201964.html
МИД Венгрии вызвал посла Германии из-за ее слов о политике Будапешта
МИД Венгрии вызвал посла Германии из-за ее слов о политике Будапешта - РИА Новости, 03.10.2024
МИД Венгрии вызвал посла Германии из-за ее слов о политике Будапешта
В МИД Венгрии была вызвана посол Германии в стране Юлия Гросс из-за ее высказываний о том, что политика Будапешта якобы подрывает доверие союзников по ЕС и... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:12
2024-10-03T16:12
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БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. В МИД Венгрии была вызвана посол Германии в стране Юлия Гросс из-за ее высказываний о том, что политика Будапешта якобы подрывает доверие союзников по ЕС и НАТО, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее Гросс в своем выступлении перед дипломатами, неправительственными организациями и венгерскими чиновниками заявила, что ряд шагов венгерских властей якобы подорвали доверие к стране со стороны союзников по ЕС и НАТО, приведя в пример поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и откладывавшуюся несколько раз ратификацию членства Финляндии и Швеции в НАТО. "В своем вчерашнем выступлении посол Германии в Будапеште серьезно вмешалась во внутренние дела Венгрии, нарушив суверенитет нашей страны. Мы всегда ожидаем уважения от послов, работающих в нашей стране, поэтому речь посла совершенно неприемлема. Мы вызвали посла в министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Ранее посол США в Будапеште Дэвид Прессман выступил с речью, посвященной 25-летию вступления Венгрии в НАТО, где обвинил власти страны в том, что они якобы принимают политические решения, которыми изолируются от союзников по альянсу, не заинтересованы в диалоге с США и сближаются с Россией. Он пригрозил, что США могут "принять меры". Власти Венгрии заявили, что Прессман ведет себя не как дипломат, а как левый политический активист.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская
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в мире, венгрия, будапешт, россия, петер сийярто, виктор орбан, владимир путин, нато, евросоюз, facebook
В мире, Венгрия, Будапешт, Россия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Facebook
МИД Венгрии вызвал посла Германии из-за ее слов о политике Будапешта

МИД Венгрии вызвал посла Германии из-за слов о подрыве доверия союзников

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. В МИД Венгрии была вызвана посол Германии в стране Юлия Гросс из-за ее высказываний о том, что политика Будапешта якобы подрывает доверие союзников по ЕС и НАТО, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее Гросс в своем выступлении перед дипломатами, неправительственными организациями и венгерскими чиновниками заявила, что ряд шагов венгерских властей якобы подорвали доверие к стране со стороны союзников по ЕС и НАТО, приведя в пример поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и откладывавшуюся несколько раз ратификацию членства Финляндии и Швеции в НАТО.
"В своем вчерашнем выступлении посол Германии в Будапеште серьезно вмешалась во внутренние дела Венгрии, нарушив суверенитет нашей страны. Мы всегда ожидаем уважения от послов, работающих в нашей стране, поэтому речь посла совершенно неприемлема. Мы вызвали посла в министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Ранее посол США в Будапеште Дэвид Прессман выступил с речью, посвященной 25-летию вступления Венгрии в НАТО, где обвинил власти страны в том, что они якобы принимают политические решения, которыми изолируются от союзников по альянсу, не заинтересованы в диалоге с США и сближаются с Россией. Он пригрозил, что США могут "принять меры". Власти Венгрии заявили, что Прессман ведет себя не как дипломат, а как левый политический активист.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Группа "Друзья мира" появилась из-за усталости от Запада, заявил Сийярто
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