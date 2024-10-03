https://ria.ru/20241003/uolts-1976273287.html

Оговорки Уолца могут помешать кампании Харрис, пишут СМИ

Оговорки Уолца могут помешать кампании Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024

Оговорки Уолца могут помешать кампании Харрис, пишут СМИ

Склонность кандидата в вице-президенты США от демократов Тима Уолца к неточному изложению фактов биографии может отразиться на кампании претендента на высший... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T23:19

2024-10-03T23:19

2024-10-03T23:19

в мире

сша

китай

гонконг

тим уолц

камала харрис

дональд трамп

politico

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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Склонность кандидата в вице-президенты США от демократов Тима Уолца к неточному изложению фактов биографии может отразиться на кампании претендента на высший пост Камалы Харрис, пишет газета Politico. "У Тима Уолца есть тенденция к оговоркам. Это может помешать кампании. Ключевые лица в окружении Харрис не знали о некоторых неточных заявлениях, пока они не стали достоянием общественности", - пишет издание. Газета отмечает, что за время кампании Уолц неоднократно оправдывался после допущенных неточностей или приукрашиваний. Уолц заявил в среду, что "оговорился" о своем визите в Гонконг в разгар протестов 1989 года. СМИ уличили его во лжи в нескольких интервью, в ходе которых он рассказывал, что был в Китае во время студенческих выступлений в мае-июне 1989 года, однако, есть данные о том, что в тот период он находился в США, обещая посетить КНР только в августе. Уолц признал неточность, но настаивает, что был в Китае летом 1989 года. В августе Уолц оказался в эпицентре скандала после заявлений об участии в военных действиях в период службы в армии. Республиканцы настаивали, что это неправда - политик покинул подразделение, когда узнал, что его отправят в Ирак. Штаб Харрис затем признал, что Уолц оговорился. Нестыковки нашлись и в заявлениях Уолца о том, как у них с женой появился ребенок и требовалась ли для этого процедура искусственного оплодотворения супруги. Ещё одним пятном на биографии политика стал арест в 1995 году за пьяное вождение. Выборы президента США состоятся 5 ноября, на должность претендует Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241002/ssha-1975862525.html

https://ria.ru/20240902/harris-1970107067.html

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китай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, гонконг, тим уолц, камала харрис, дональд трамп, politico, выборы президента сша — 2024