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Оговорки Уолца могут помешать кампании Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024
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23:19 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/uolts-1976273287.html
Оговорки Уолца могут помешать кампании Харрис, пишут СМИ
Оговорки Уолца могут помешать кампании Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024
Оговорки Уолца могут помешать кампании Харрис, пишут СМИ
Склонность кандидата в вице-президенты США от демократов Тима Уолца к неточному изложению фактов биографии может отразиться на кампании претендента на высший... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T23:19
2024-10-03T23:19
в мире
сша
китай
гонконг
тим уолц
камала харрис
дональд трамп
politico
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Склонность кандидата в вице-президенты США от демократов Тима Уолца к неточному изложению фактов биографии может отразиться на кампании претендента на высший пост Камалы Харрис, пишет газета Politico. "У Тима Уолца есть тенденция к оговоркам. Это может помешать кампании. Ключевые лица в окружении Харрис не знали о некоторых неточных заявлениях, пока они не стали достоянием общественности", - пишет издание. Газета отмечает, что за время кампании Уолц неоднократно оправдывался после допущенных неточностей или приукрашиваний. Уолц заявил в среду, что "оговорился" о своем визите в Гонконг в разгар протестов 1989 года. СМИ уличили его во лжи в нескольких интервью, в ходе которых он рассказывал, что был в Китае во время студенческих выступлений в мае-июне 1989 года, однако, есть данные о том, что в тот период он находился в США, обещая посетить КНР только в августе. Уолц признал неточность, но настаивает, что был в Китае летом 1989 года. В августе Уолц оказался в эпицентре скандала после заявлений об участии в военных действиях в период службы в армии. Республиканцы настаивали, что это неправда - политик покинул подразделение, когда узнал, что его отправят в Ирак. Штаб Харрис затем признал, что Уолц оговорился. Нестыковки нашлись и в заявлениях Уолца о том, как у них с женой появился ребенок и требовалась ли для этого процедура искусственного оплодотворения супруги. Ещё одним пятном на биографии политика стал арест в 1995 году за пьяное вождение. Выборы президента США состоятся 5 ноября, на должность претендует Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241002/ssha-1975862525.html
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в мире, сша, китай, гонконг, тим уолц, камала харрис, дональд трамп, politico, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Китай, Гонконг, Тим Уолц, Камала Харрис, Дональд Трамп, Politico, Выборы президента США — 2024
Оговорки Уолца могут помешать кампании Харрис, пишут СМИ

Politico: склонность Уолца к оговоркам может помешать кампании Харрис

© AP Photo / Abbie ParrТим Уолц
Тим Уолц - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Abbie Parr
Тим Уолц . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Склонность кандидата в вице-президенты США от демократов Тима Уолца к неточному изложению фактов биографии может отразиться на кампании претендента на высший пост Камалы Харрис, пишет газета Politico.
«
"У Тима Уолца есть тенденция к оговоркам. Это может помешать кампании. Ключевые лица в окружении Харрис не знали о некоторых неточных заявлениях, пока они не стали достоянием общественности", - пишет издание.
Кандидат в вице-президенты США Тим Уолц во время дебатов в Нью-Йорке. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Кандидат в вице-президенты США заявил, что дружил со "стрелявшими в школах"
2 октября, 07:21
Газета отмечает, что за время кампании Уолц неоднократно оправдывался после допущенных неточностей или приукрашиваний.
Уолц заявил в среду, что "оговорился" о своем визите в Гонконг в разгар протестов 1989 года. СМИ уличили его во лжи в нескольких интервью, в ходе которых он рассказывал, что был в Китае во время студенческих выступлений в мае-июне 1989 года, однако, есть данные о том, что в тот период он находился в США, обещая посетить КНР только в августе. Уолц признал неточность, но настаивает, что был в Китае летом 1989 года.
В августе Уолц оказался в эпицентре скандала после заявлений об участии в военных действиях в период службы в армии. Республиканцы настаивали, что это неправда - политик покинул подразделение, когда узнал, что его отправят в Ирак. Штаб Харрис затем признал, что Уолц оговорился.
Нестыковки нашлись и в заявлениях Уолца о том, как у них с женой появился ребенок и требовалась ли для этого процедура искусственного оплодотворения супруги.
Ещё одним пятном на биографии политика стал арест в 1995 году за пьяное вождение.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, на должность претендует Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Харрис сообщили о ДТП с кортежем ее напарника
2 сентября, 23:14
 
В миреСШАКитайГонконгТим УолцКамала ХаррисДональд ТрампPoliticoВыборы президента США — 2024
 
 
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