Оговорки Уолца могут помешать кампании Харрис, пишут СМИ
Politico: склонность Уолца к оговоркам может помешать кампании Харрис
© AP Photo / Abbie ParrТим Уолц
© AP Photo / Abbie Parr
Тим Уолц . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Склонность кандидата в вице-президенты США от демократов Тима Уолца к неточному изложению фактов биографии может отразиться на кампании претендента на высший пост Камалы Харрис, пишет газета Politico.
«
"У Тима Уолца есть тенденция к оговоркам. Это может помешать кампании. Ключевые лица в окружении Харрис не знали о некоторых неточных заявлениях, пока они не стали достоянием общественности", - пишет издание.
Газета отмечает, что за время кампании Уолц неоднократно оправдывался после допущенных неточностей или приукрашиваний.
Уолц заявил в среду, что "оговорился" о своем визите в Гонконг в разгар протестов 1989 года. СМИ уличили его во лжи в нескольких интервью, в ходе которых он рассказывал, что был в Китае во время студенческих выступлений в мае-июне 1989 года, однако, есть данные о том, что в тот период он находился в США, обещая посетить КНР только в августе. Уолц признал неточность, но настаивает, что был в Китае летом 1989 года.
В августе Уолц оказался в эпицентре скандала после заявлений об участии в военных действиях в период службы в армии. Республиканцы настаивали, что это неправда - политик покинул подразделение, когда узнал, что его отправят в Ирак. Штаб Харрис затем признал, что Уолц оговорился.
Нестыковки нашлись и в заявлениях Уолца о том, как у них с женой появился ребенок и требовалась ли для этого процедура искусственного оплодотворения супруги.
Ещё одним пятном на биографии политика стал арест в 1995 году за пьяное вождение.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, на должность претендует Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп.
Харрис сообщили о ДТП с кортежем ее напарника
2 сентября, 23:14