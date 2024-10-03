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"Полностью стерта". В Киеве рассказали о страшной потере в Угледаре
"Полностью стерта". В Киеве рассказали о страшной потере в Угледаре - РИА Новости, 03.10.2024
"Полностью стерта". В Киеве рассказали о страшной потере в Угледаре
Украина потеряла в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ по вине Владимире Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T22:33
2024-10-03T22:33
2024-10-03T22:33
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олег соскин
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украина потеряла в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ по вине Владимире Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Уничтожена, по сути, выведена из строя очень серьезная 72-ая бригада. <…> Ее полностью стерли", — отметил он.По словам эксперта, вина за произошедшее полностью лежит на Зеленском и его режиме. Когда бригаду направили в Угледар, она была полностью укомплектована, заметил Соскин. Кроме того, экс-советник напомнил, что военным не давали покидать свои позиции."Им не давали помощь, им не давали соответствующую поддержку: ни ракетную, ни артиллерийскую, ни дроновую. Их просто стирали, уничтожали", — резюмировал он.В четверг в Минобороны сообщили, что российские подразделения взяли под контроль город Угледар в ДНР. Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
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в мире, угледар, киев, украина, олег соскин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Киев, Украина, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Полностью стерта". В Киеве рассказали о страшной потере в Угледаре
Соскин: ВСУ потеряли 72-ю бригаду в Угледаре
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Украина потеряла в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ по вине Владимире Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге
на YouTube.
"Уничтожена, по сути, выведена из строя очень серьезная 72-ая бригада. <…> Ее полностью стерли", — отметил он.
По словам эксперта, вина за произошедшее полностью лежит на Зеленском и его режиме. Когда бригаду направили в Угледар, она была полностью укомплектована, заметил Соскин. Кроме того, экс-советник напомнил, что военным не давали покидать свои позиции.
"Им не давали помощь, им не давали соответствующую поддержку: ни ракетную, ни артиллерийскую, ни дроновую. Их просто стирали, уничтожали", — резюмировал он.
В четверг в Минобороны сообщили, что российские подразделения взяли под контроль город Угледар в ДНР. Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.