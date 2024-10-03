https://ria.ru/20241003/ukraina-1976269465.html

"Полностью стерта". В Киеве рассказали о страшной потере в Угледаре

"Полностью стерта". В Киеве рассказали о страшной потере в Угледаре - РИА Новости, 03.10.2024

"Полностью стерта". В Киеве рассказали о страшной потере в Угледаре

Украина потеряла в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ по вине Владимире Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T22:33

2024-10-03T22:33

2024-10-03T22:33

специальная военная операция на украине

в мире

угледар

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украина

олег соскин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украина потеряла в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ по вине Владимире Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Уничтожена, по сути, выведена из строя очень серьезная 72-ая бригада. <…> Ее полностью стерли", — отметил он.По словам эксперта, вина за произошедшее полностью лежит на Зеленском и его режиме. Когда бригаду направили в Угледар, она была полностью укомплектована, заметил Соскин. Кроме того, экс-советник напомнил, что военным не давали покидать свои позиции."Им не давали помощь, им не давали соответствующую поддержку: ни ракетную, ни артиллерийскую, ни дроновую. Их просто стирали, уничтожали", — резюмировал он.В четверг в Минобороны сообщили, что российские подразделения взяли под контроль город Угледар в ДНР. Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.

https://ria.ru/20241003/zelenskiy-1976258978.html

https://ria.ru/20241003/zelenskiy-1976207400.html

угледар

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украина

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