https://ria.ru/20241003/ukraina-1976243698.html

"Исчезли с поля боя". Стало известно, что Украина потеряла в зоне СВО

"Исчезли с поля боя". Стало известно, что Украина потеряла в зоне СВО - РИА Новости, 03.10.2024

"Исчезли с поля боя". Стало известно, что Украина потеряла в зоне СВО

Украинские войска могли потерять большую часть пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:36

2024-10-03T18:36

2024-10-03T18:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002396_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53ec6577a4a9f48bfffe3d4e7c217882.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украинские войска могли потерять большую часть пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу George Galloway."Русские выпустили столько ракет "Искандер", что они могли уничтожить все армейские тактические ракетные комплексы HIMARS и реактивные артиллерийские системы, которые мы передали украинцам, сейчас эти системы в значительной степени исчезли с поля боя", — отметил он.По словам полковника, линии фронта разрушаются на украинском театре военных действий, а последние очаги сопротивления ВСУ подвергаются мощным атакам.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241003/syurpriz-1976226958.html

https://ria.ru/20241003/zelenskiy-1976207400.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, министерство обороны сша