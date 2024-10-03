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"Исчезли с поля боя". Стало известно, что Украина потеряла в зоне СВО
"Исчезли с поля боя". Стало известно, что Украина потеряла в зоне СВО - РИА Новости, 03.10.2024
"Исчезли с поля боя". Стало известно, что Украина потеряла в зоне СВО
Украинские войска могли потерять большую часть пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T18:36
2024-10-03T18:36
2024-10-03T18:36
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украинские войска могли потерять большую часть пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу George Galloway."Русские выпустили столько ракет "Искандер", что они могли уничтожить все армейские тактические ракетные комплексы HIMARS и реактивные артиллерийские системы, которые мы передали украинцам, сейчас эти системы в значительной степени исчезли с поля боя", — отметил он.По словам полковника, линии фронта разрушаются на украинском театре военных действий, а последние очаги сопротивления ВСУ подвергаются мощным атакам.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241003/syurpriz-1976226958.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Исчезли с поля боя". Стало известно, что Украина потеряла в зоне СВО
Макгрегор: ВСУ могли потерять большую часть систем HIMARS