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Украинские пограничники признали, что боятся российских авиабомб
Украинские пограничники признали, что боятся российских авиабомб - РИА Новости, 03.10.2024
Украинские пограничники признали, что боятся российских авиабомб
Командир подразделения Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Максим Балагура признал, что каждый украинский военный боится российских управляемых авиабомб, сообщает... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:04
2024-10-03T17:04
2024-10-03T17:04
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Командир подразделения Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Максим Балагура признал, что каждый украинский военный боится российских управляемых авиабомб, сообщает американский телеканал CBS News. "Полковник Максим Балагура, который командует подразделением (пограничников - ред.), сообщил CBS News, что каждый из военных опасается за свою жизнь, когда слышит сигнал, означающий, что была применена управляемая авиабомба", - говорится в публикации на сайте телеканала. Ранее генштаб ВСУ признал превосходство России в живой силе и технике, отметив, что ситуация для украинских войск складывается сложная.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские пограничники признали, что боятся российских авиабомб
CBS News: каждый украинский военный боится российских управляемых авиабомб