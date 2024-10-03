https://ria.ru/20241003/ukraina-1976146108.html

Эксперт оценил вероятность проведения переговоров по Украине в Австрии

Эксперт оценил вероятность проведения переговоров по Украине в Австрии - РИА Новости, 03.10.2024

Эксперт оценил вероятность проведения переговоров по Украине в Австрии

Правая Австрийская партия свободы (АПС, нем. FPÖ), победившая в воскресенье на парламентских выборах республики, в случае прихода к власти предложит Австрию в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:58

2024-10-03T13:58

2024-10-03T13:58

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ВЕНА, 3 окт - РИА Новости. Правая Австрийская партия свободы (АПС, нем. FPÖ), победившая в воскресенье на парламентских выборах республики, в случае прихода к власти предложит Австрию в качестве платформы для дипломатических переговоров по Украине, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил австрийский политик Геральд Гросс. "АПС вернется на позиции нейтралитета и предложит Австрию в качестве платформы для дипломатических переговоров", - сказал эксперт, отвечая на соответствующий вопрос. Он также считает, что АПС "не допустит присоединения Австрии к проекту НАТО Sky Shield", так как он явно нарушает закон о нейтралитете. Кроме того, эксперт считает, что если АПС удастся войти в правительственную коалицию, то партия во главе с Гербертом Киклем "попытается инициировать общеевропейские мирные усилия с премьером Венгрии Виктором Орбаном". В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики. Согласно результатам, опубликованным на сайте МВД, АПС предварительно победила на парламентских выборах с 29,2% голосов и может получить 58 мандатов из 183. Австрийская народная партия (АНП, нем. ÖVP) нынешнего канцлера Карла Нехаммера предварительно заняла второе место на выборах в парламент с 26,5% голосов и может получить 52 мандата. На третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии (СДПА, нем. SPÖ) с 21% голосов, у нее может быть 41 место в парламенте. В связи с тем, что ни одна из партий не получила более 50% голосов, после окончательного подсчета результатов голосования, партиям предстоит договориться о правительственной коалиции. Как ожидается, МВД должно в четверг огласить подсчеты голосов, включая данные по открепительным бюллетеням.

https://ria.ru/20240929/avstriya-1975378740.html

https://ria.ru/20241001/avstriya-1975643374.html

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в мире, авто, австрия, украина, венгрия, виктор орбан, карл нехаммер, нато