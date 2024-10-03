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"Только чудо может спасти Украину". В Киеве оценили ситуацию на фронте
"Только чудо может спасти Украину". В Киеве оценили ситуацию на фронте - РИА Новости, 03.10.2024
"Только чудо может спасти Украину". В Киеве оценили ситуацию на фронте
Реальная ситуация на фронте кардинально отличается от заявлений командования ВСУ, только чудо может спасти на данном этапе Украину, заявил украинский генерал в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:49
2024-10-03T13:49
2024-10-03T13:49
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Реальная ситуация на фронте кардинально отличается от заявлений командования ВСУ, только чудо может спасти на данном этапе Украину, заявил украинский генерал в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос. "Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальные выводы из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас происходит в стране, - сказал Кривонос в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Борислава Березы. "То, что власть рассказывает одно, а фронт - совсем другое, это уже не первый день и не первый месяц, но сейчас ситуация дошла до того, что уже скоро достаточно сложно будет воевать, потому что пехота, как сказали сами пехотинцы, начинает вымирать как род войск. Потому что некому воевать, нечем воевать, негде воевать", - добавил он. ВСУ получили приказ командования отступить из Угледара, сообщило 2 октября украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск "Хортица", которая ведет боевые действия в том числе на угледарском направлении.
https://ria.ru/20241002/vsu-1975881040.html
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"Только чудо может спасти Украину". В Киеве оценили ситуацию на фронте
Генерал Кривонос: только чудо может спасти Украину на данном этапе