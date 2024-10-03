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"Только чудо может спасти Украину". В Киеве оценили ситуацию на фронте - РИА Новости, 03.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/ukraina-1976145090.html
"Только чудо может спасти Украину". В Киеве оценили ситуацию на фронте
"Только чудо может спасти Украину". В Киеве оценили ситуацию на фронте - РИА Новости, 03.10.2024
"Только чудо может спасти Украину". В Киеве оценили ситуацию на фронте
Реальная ситуация на фронте кардинально отличается от заявлений командования ВСУ, только чудо может спасти на данном этапе Украину, заявил украинский генерал в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:49
2024-10-03T13:49
в мире
украина
угледар
сергей кривонос
борислав береза
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Реальная ситуация на фронте кардинально отличается от заявлений командования ВСУ, только чудо может спасти на данном этапе Украину, заявил украинский генерал в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос. "Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальные выводы из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас происходит в стране, - сказал Кривонос в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Борислава Березы. "То, что власть рассказывает одно, а фронт - совсем другое, это уже не первый день и не первый месяц, но сейчас ситуация дошла до того, что уже скоро достаточно сложно будет воевать, потому что пехота, как сказали сами пехотинцы, начинает вымирать как род войск. Потому что некому воевать, нечем воевать, негде воевать", - добавил он. ВСУ получили приказ командования отступить из Угледара, сообщило 2 октября украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск "Хортица", которая ведет боевые действия в том числе на угледарском направлении.
https://ria.ru/20241002/vsu-1975881040.html
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в мире, украина, угледар, сергей кривонос, борислав береза, вооруженные силы украины, верховная рада украины, страна.ua
В мире, Украина, Угледар, Сергей Кривонос, Борислав Береза, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Страна.ua, Специальная военная операция на Украине
"Только чудо может спасти Украину". В Киеве оценили ситуацию на фронте

Генерал Кривонос: только чудо может спасти Украину на данном этапе

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий в окопе
Украинский военнослужащий в окопе - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Реальная ситуация на фронте кардинально отличается от заявлений командования ВСУ, только чудо может спасти на данном этапе Украину, заявил украинский генерал в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос.
"Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальные выводы из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас происходит в стране, - сказал Кривонос в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Борислава Березы.
"То, что власть рассказывает одно, а фронт - совсем другое, это уже не первый день и не первый месяц, но сейчас ситуация дошла до того, что уже скоро достаточно сложно будет воевать, потому что пехота, как сказали сами пехотинцы, начинает вымирать как род войск. Потому что некому воевать, нечем воевать, негде воевать", - добавил он.
ВСУ получили приказ командования отступить из Угледара, сообщило 2 октября украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск "Хортица", которая ведет боевые действия в том числе на угледарском направлении.
Украинские военнослужащие в Угледаре - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
СМИ заметили странную деталь в действиях ВСУ из-за Угледара
2 октября, 09:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУгледарСергей КривоносБорислав БерезаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСтрана.ua
 
 
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