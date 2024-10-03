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Экс-депутат Европарламента назвал Украину колонией ЕС и США
Экс-депутат Европарламента назвал Украину колонией ЕС и США - РИА Новости, 03.10.2024
Экс-депутат Европарламента назвал Украину колонией ЕС и США
Бывший ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что Украина становится колонией Евросоюза и США, которые безразличны к смертям простых граждан... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:59
2024-10-03T11:59
2024-10-03T11:59
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что Украина становится колонией Евросоюза и США, которые безразличны к смертям простых граждан страны. "Украина становится колонией ЕС и США - западные корпорации крадут их землю и совершенно безразличны к украинцам из рабочего класса, умирающим из-за прокси-войны НАТО и США, которая несет Украине только разрушение", - написал Уоллес в соцсети X. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Запад одержим идеей воевать с РФ до последнего украинца. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В мире, Украина, Россия, США, Мик Уоллес, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Европарламент, Евросоюз
Экс-депутат Европарламента назвал Украину колонией ЕС и США
Экс-депутат Европарламента Уоллес: Украина становится колонией ЕС и США