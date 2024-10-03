https://ria.ru/20241003/ukraina-1976111298.html

Воздушная тревога прозвучала в пяти областях Украины

Воздушная тревога прозвучала в пяти областях Украины - РИА Новости, 03.10.2024

Воздушная тревога прозвучала в пяти областях Украины

Воздушная тревога объявлена в четверг в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:35

2024-10-03T11:35

2024-10-03T11:35

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Киевской области была объявлена в 11.10 мск. В Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях она звучит около часа, а в Сумской – более двух часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1976019544.html

украина

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