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Воздушная тревога прозвучала в пяти областях Украины - РИА Новости, 03.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/ukraina-1976111298.html
Воздушная тревога прозвучала в пяти областях Украины
Воздушная тревога прозвучала в пяти областях Украины - РИА Новости, 03.10.2024
Воздушная тревога прозвучала в пяти областях Украины
Воздушная тревога объявлена в четверг в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:35
2024-10-03T11:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Киевской области была объявлена в 11.10 мск. В Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях она звучит около часа, а в Сумской – более двух часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1976019544.html
украина
днепропетровская область
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в мире, украина, днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Воздушная тревога прозвучала в пяти областях Украины

Воздушная тревога звучит в пяти областях Украины, в том числе в Киевской

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Киевской области была объявлена в 11.10 мск. В Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях она звучит около часа, а в Сумской – более двух часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
"Выйти на границы". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы для ВСУ
2 октября, 18:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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