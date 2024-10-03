Рейтинг@Mail.ru
Украинская компания рассказала о похищении инженера сотрудниками военкомата - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:26 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/ukraina-1976108372.html
Украинская компания рассказала о похищении инженера сотрудниками военкомата
Украинская компания рассказала о похищении инженера сотрудниками военкомата - РИА Новости, 03.10.2024
Украинская компания рассказала о похищении инженера сотрудниками военкомата
Украинская компания-разработчик дронов "Птичка дронс" утверждает, что их главного инженера похитили сотрудники военкомата в Киеве, сообщает издание "Цензор". РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:26
2024-10-03T11:26
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
мобилизация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960413214_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a49d203fdc244ae9c08b1a87c79959c0.jpg
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Украинская компания-разработчик дронов "Птичка дронс" утверждает, что их главного инженера похитили сотрудники военкомата в Киеве, сообщает издание "Цензор". "Украинская компания "Птичка дронс" сообщила, что их главного инженера по разработке систем противодействия БПЛА похитили ТЦК (военкомат – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Утверждается, что сотрудник компании занимался разработкой систем противодействия дронов, похитили его прямо на улице по дороге на работу. Инженер, как сообщается, официально трудоустроен, имеет справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями, незавершенные контракты на поставку ударных дронов. Все перечисленные документы были представлены в военкомате. "Но Голосеевский ТЦК города Киев решил, что уже завтра на учебке этот "стрелок" будет полезнее", - приводит ответ военкомата издание. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в разных городах Украины, на которых представители местных и областных военкоматов нападают, избивают, применяют силу к мужчинам мобилизационного возраста. Зачастую их увозят в микроавтобусах в неизвестном направлении. В редких случаях мужчинам удается сбежать. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970874157.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960413214_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_6c24594ab603cd0608d19237abb11364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, мобилизация
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Мобилизация
Украинская компания рассказала о похищении инженера сотрудниками военкомата

"Цензор": разработчика дронов "Птичка дронс" похитили сотрудники военкомата

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Украинская компания-разработчик дронов "Птичка дронс" утверждает, что их главного инженера похитили сотрудники военкомата в Киеве, сообщает издание "Цензор".
"Украинская компания "Птичка дронс" сообщила, что их главного инженера по разработке систем противодействия БПЛА похитили ТЦК (военкомат – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
На Украине задержали работников военкомата, похищавших людей
2 августа, 17:43
Утверждается, что сотрудник компании занимался разработкой систем противодействия дронов, похитили его прямо на улице по дороге на работу. Инженер, как сообщается, официально трудоустроен, имеет справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями, незавершенные контракты на поставку ударных дронов. Все перечисленные документы были представлены в военкомате.
"Но Голосеевский ТЦК города Киев решил, что уже завтра на учебке этот "стрелок" будет полезнее", - приводит ответ военкомата издание.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в разных городах Украины, на которых представители местных и областных военкоматов нападают, избивают, применяют силу к мужчинам мобилизационного возраста. Зачастую их увозят в микроавтобусах в неизвестном направлении. В редких случаях мужчинам удается сбежать.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Сотрудники ТЦК в Днепропетровске на Украине избили мужчину. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В Днепропетровске сотрудники военкомата избили мужчину во время мобилизации
5 сентября, 17:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаМобилизация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала