https://ria.ru/20241003/ukraina-1976108372.html
Украинская компания рассказала о похищении инженера сотрудниками военкомата
Украинская компания рассказала о похищении инженера сотрудниками военкомата - РИА Новости, 03.10.2024
Украинская компания рассказала о похищении инженера сотрудниками военкомата
Украинская компания-разработчик дронов "Птичка дронс" утверждает, что их главного инженера похитили сотрудники военкомата в Киеве, сообщает издание "Цензор". РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:26
2024-10-03T11:26
2024-10-03T11:26
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Украинская компания-разработчик дронов "Птичка дронс" утверждает, что их главного инженера похитили сотрудники военкомата в Киеве, сообщает издание "Цензор". "Украинская компания "Птичка дронс" сообщила, что их главного инженера по разработке систем противодействия БПЛА похитили ТЦК (военкомат – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Утверждается, что сотрудник компании занимался разработкой систем противодействия дронов, похитили его прямо на улице по дороге на работу. Инженер, как сообщается, официально трудоустроен, имеет справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями, незавершенные контракты на поставку ударных дронов. Все перечисленные документы были представлены в военкомате. "Но Голосеевский ТЦК города Киев решил, что уже завтра на учебке этот "стрелок" будет полезнее", - приводит ответ военкомата издание. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в разных городах Украины, на которых представители местных и областных военкоматов нападают, избивают, применяют силу к мужчинам мобилизационного возраста. Зачастую их увозят в микроавтобусах в неизвестном направлении. В редких случаях мужчинам удается сбежать. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html
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в мире, киев, украина, мобилизация
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Мобилизация
Украинская компания рассказала о похищении инженера сотрудниками военкомата
"Цензор": разработчика дронов "Птичка дронс" похитили сотрудники военкомата
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Украинская компания-разработчик дронов "Птичка дронс" утверждает, что их главного инженера похитили сотрудники военкомата в Киеве, сообщает издание "Цензор".
"Украинская компания "Птичка дронс" сообщила, что их главного инженера по разработке систем противодействия БПЛА похитили ТЦК (военкомат – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Утверждается, что сотрудник компании занимался разработкой систем противодействия дронов, похитили его прямо на улице по дороге на работу. Инженер, как сообщается, официально трудоустроен, имеет справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями, незавершенные контракты на поставку ударных дронов. Все перечисленные документы были представлены в военкомате.
"Но Голосеевский ТЦК города Киев решил, что уже завтра на учебке этот "стрелок" будет полезнее", - приводит ответ военкомата издание.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в разных городах Украины, на которых представители местных и областных военкоматов нападают, избивают, применяют силу к мужчинам мобилизационного возраста. Зачастую их увозят в микроавтобусах в неизвестном направлении. В редких случаях мужчинам удается сбежать.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.