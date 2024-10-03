https://ria.ru/20241003/ukraina-1976108372.html

Украинская компания рассказала о похищении инженера сотрудниками военкомата

Украинская компания рассказала о похищении инженера сотрудниками военкомата - РИА Новости, 03.10.2024

Украинская компания рассказала о похищении инженера сотрудниками военкомата

Украинская компания-разработчик дронов "Птичка дронс" утверждает, что их главного инженера похитили сотрудники военкомата в Киеве, сообщает издание "Цензор". РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:26

2024-10-03T11:26

2024-10-03T11:26

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Украинская компания-разработчик дронов "Птичка дронс" утверждает, что их главного инженера похитили сотрудники военкомата в Киеве, сообщает издание "Цензор". "Украинская компания "Птичка дронс" сообщила, что их главного инженера по разработке систем противодействия БПЛА похитили ТЦК (военкомат – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Утверждается, что сотрудник компании занимался разработкой систем противодействия дронов, похитили его прямо на улице по дороге на работу. Инженер, как сообщается, официально трудоустроен, имеет справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями, незавершенные контракты на поставку ударных дронов. Все перечисленные документы были представлены в военкомате. "Но Голосеевский ТЦК города Киев решил, что уже завтра на учебке этот "стрелок" будет полезнее", - приводит ответ военкомата издание. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в разных городах Украины, на которых представители местных и областных военкоматов нападают, избивают, применяют силу к мужчинам мобилизационного возраста. Зачастую их увозят в микроавтобусах в неизвестном направлении. В редких случаях мужчинам удается сбежать. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html

https://ria.ru/20240905/ukraina-1970874157.html

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в мире, киев, украина, мобилизация