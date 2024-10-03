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Рогов назвал заявление о новой украинской ракете прикрытием поставок оружия - РИА Новости, 03.10.2024
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08:25 03.10.2024 (обновлено: 08:33 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/ukraina-1976079536.html
Рогов назвал заявление о новой украинской ракете прикрытием поставок оружия
Рогов назвал заявление о новой украинской ракете прикрытием поставок оружия - РИА Новости, 03.10.2024
Рогов назвал заявление о новой украинской ракете прикрытием поставок оружия
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T08:25
2024-10-03T08:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал прикрытием поставок западного оружия заявление Владимира Зеленского о создании новой баллистической ракеты. Ранее Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что новая украинская баллистическая ракета прошла успешно летные испытания. "Это заявление не более чем прикрытие поставок западного оружия, западных ракет, которые режим Зеленского выдаст за украинские, чтобы попытаться нанести удары вглубь России", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, украинские военные конструкторы за десятки лет ничего нового не придумали и в лучшем случае перестраивали советские ракетные комплексы, что было пределом их возможностей.
https://ria.ru/20240927/ukraina-1974987879.html
https://ria.ru/20240919/rogov-1973615100.html
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владимир зеленский, владимир рогов, в мире
Владимир Зеленский, Владимир Рогов, В мире
Рогов назвал заявление о новой украинской ракете прикрытием поставок оружия

Рогов назвал заявление Зеленского о ракете прикрытием поставок западного оружия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал прикрытием поставок западного оружия заявление Владимира Зеленского о создании новой баллистической ракеты.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что новая украинская баллистическая ракета прошла успешно летные испытания.
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"Это заявление не более чем прикрытие поставок западного оружия, западных ракет, которые режим Зеленского выдаст за украинские, чтобы попытаться нанести удары вглубь России", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, украинские военные конструкторы за десятки лет ничего нового не придумали и в лучшем случае перестраивали советские ракетные комплексы, что было пределом их возможностей.
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