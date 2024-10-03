https://ria.ru/20241003/ukraina-1976079536.html

Рогов назвал заявление о новой украинской ракете прикрытием поставок оружия

Рогов назвал заявление о новой украинской ракете прикрытием поставок оружия - РИА Новости, 03.10.2024

Рогов назвал заявление о новой украинской ракете прикрытием поставок оружия

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:25

2024-10-03T08:25

2024-10-03T08:33

владимир зеленский

владимир рогов

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал прикрытием поставок западного оружия заявление Владимира Зеленского о создании новой баллистической ракеты. Ранее Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что новая украинская баллистическая ракета прошла успешно летные испытания. "Это заявление не более чем прикрытие поставок западного оружия, западных ракет, которые режим Зеленского выдаст за украинские, чтобы попытаться нанести удары вглубь России", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, украинские военные конструкторы за десятки лет ничего нового не придумали и в лучшем случае перестраивали советские ракетные комплексы, что было пределом их возможностей.

https://ria.ru/20240927/ukraina-1974987879.html

https://ria.ru/20240919/rogov-1973615100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир зеленский, владимир рогов, в мире